Feiras de adoção de animais serão realizadas neste fim de semana em Votuporanga 

Iniciativas da Secretaria de Bem-Estar Animal buscam encontrar novos lares para cães e gatos e incentivar a adoção responsável.

Cães e gatos à espera de uma nova família estarão disponíveis para adoção neste sábado e domingo (10 e 11/10), em ações promovidas pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Bem-Estar Animal. No sábado, a feira será realizada das 9h às 13h, na loja De Haro, localizada na Rua Amazonas, nº 3.819, com café da manhã para os visitantes e bênção conduzida pelo diácono Nilton Prado. No domingo, a iniciativa integrará a programação do Conecta Criança, das 8h às 12h, no Parque da Cultura.

Os animais disponíveis estão vacinados, vermifugados e microchipados, com castração garantida, oferecendo mais segurança aos futuros tutores. As feiras também são oportunidades para conscientizar a população sobre a adoção responsável, que exige compromisso, cuidados diários, proteção e carinho durante toda a vida do animal.

Conecta Criança

Em sua quinta edição, o Conecta Criança terá programação gratuita para crianças e familiares, com brincadeiras, atividades recreativas, ações de inclusão e distribuição de pipoca e algodão-doce, entre outras atrações. Promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade, o evento celebra o Dia das Crianças com atividades de lazer e convivência para toda a família.

O secretário de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão (Chandelly), destaca que a adoção responsável é fundamental para garantir um futuro melhor aos animais resgatados: “Cada adoção representa uma nova oportunidade para um animal que muitas vezes já enfrentou o abandono e os maus-tratos. Queremos que essas feiras aproximem os animais das famílias, mas, principalmente, que as pessoas entendam a responsabilidade que assumem ao adotar. Um animal precisa de cuidado, proteção e carinho por toda a vida. Quando uma família abre as portas de casa para um deles, transforma essa história e nos ajuda a continuar trabalhando por tantos outros que ainda precisam de uma chance”, ressalta.