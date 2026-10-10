Casal é preso suspeito de aplicar golpe do ‘falso namoro’ e fazer idoso perder a própria casa em Votuporanga 

Segundo a Polícia Civil, aposentado de 81 anos acreditou em uma promessa de casamento, vendeu o imóvel onde morava e transferiu o dinheiro aos investigados.

Um casal foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (7.out) suspeito de aplicar o chamado golpe da “falsa namorada” contra um aposentado de 81 anos. O caso segue sob investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Fernandópolis/SP.

Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 38 anos, se aproximou do idoso na Praça da Matriz da cidade e manteve com ele um relacionamento baseado em falsas promessas de casamento. A relação teria durado mais de seis meses.

De acordo com as investigações, o aposentado foi convencido a vender a casa onde morava e a transferir o dinheiro obtido na negociação para a suspeita. A polícia apurou que os valores eram posteriormente encaminhados ao marido dela, de 36 anos.

A mulher foi localizada e presa em Coromandel, em Minas Gerais. Já o homem foi detido em Santa Fé do Sul/SP, durante o cumprimento de mandados judiciais.

Durante as buscas, os policiais apreenderam uma pistola com munições, R$ 5,1 mil em dinheiro, três celulares, cartões bancários e documentos que poderão auxiliar no andamento das investigações.

Segundo a Polícia Civil, a mulher também é suspeita de envolvimento em golpes semelhantes praticados contra outros idosos no Estado de Minas Gerais.