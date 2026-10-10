Atletas de Votuporanga estreiam nos Jogos Abertos neste fim de semana e feriado 

Equipes do município disputam partidas e provas nos dias 10, 11 e 12 de outubro, em Votuporanga e cidades da região; população está convidada a acompanhar e torcer pelos representantes da cidade.

Votuporanga, sede da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, inicia neste sábado (10.out) a participação de seus atletas na competição, que segue até 18 de outubro. Neste primeiro fim de semana e feriado, até segunda-feira (12), representantes do município disputam provas e partidas de ginástica artística feminina, atletismo, tênis de mesa, biribol, handebol e vôlei de praia, em espaços esportivos de Votuporanga e de cidades da região. Após esses três primeiros dias, a programação dos Jogos continua, com Votuporanga também participando de outras modalidades ao longo da competição.

A população está convidada a acompanhar as disputas e torcer pelos atletas que levam o nome de Votuporanga na competição. Com a edição de 2026 realizada no município, a cidade vive dias de intensa movimentação, com espaços esportivos de Votuporanga e de cidades da região recebendo atletas e equipes em diferentes horários, permitindo que o público acompanhe de perto parte das competições.

Sábado (10/10)

A programação começa com a ginástica artística feminina, com provas às 10h e às 14h, na quadra da Escola Estadual “Cícero Usberti”, em Valentim Gentil.

Às 15h30, a equipe de tênis de mesa feminino enfrenta Ourinhos, no Ginásio de Esportes de Parisi.

Domingo (11/10)

As competições começam às 8h, com as provas de atletismo na pista da Cidade Universitária da Unifev. A programação inclui lançamentos, saltos, arremessos e outras provas da modalidade.

No tênis de mesa, a equipe feminina enfrenta Indaiatuba às 10h, enquanto a equipe masculina joga contra Bertioga a partir das 14h30. As duas partidas serão realizadas no Ginásio de Esportes de Parisi.

No biribol, Votuporanga enfrenta Presidente Prudente às 10h30 e Lins às 14h30, no Votuporanga Clube. Já o handebol feminino entra em quadra às 18h, contra Santana de Parnaíba, na escola “Deputado Narciso Pieroni”.

O vôlei de praia também terá uma sequência de disputas no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”. Na categoria masculina, Votuporanga enfrenta Sorocaba às 9h e Bauru às 11h. Na categoria feminina, o confronto será contra Cristais Paulista, às 10h30.

Segunda-feira (12/10 – feriado)

No feriado de segunda-feira, as disputas de atletismo continuam na pista da Cidade Universitária da Unifev. As provas começam às 8h, com lançamentos, saltos, arremessos e outras provas da modalidade. A programação será retomada no período da tarde, a partir das 14h30.

Acompanhe os Jogos Abertos

Mais informações sobre a programação, os locais das disputas e os resultados podem ser acompanhadas nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Votuporanga, pelo perfil @prefvotuporanga, e no site especial da competição: https://jogosabertos.votuporanga.sp.gov.br/

A programação segue de acordo com informações disponíveis no Boletim 1 dos Jogos Abertos do Interior e pode sofrer alterações sem aviso prévio.