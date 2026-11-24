Empresa responsável pelo estacionamento rotativo iniciou a sinalização de vagas na região central; novo sistema entra em funcionamento em 4 de janeiro de 2027.

A implantação da Área Azul Digital em Votuporanga entrou em uma nova etapa com o início dos trabalhos de sinalização na região central da cidade. A empresa Rizzo Park, responsável pela operação do sistema de estacionamento rotativo, começou a demarcar as vagas e instalar as placas informativas que serão utilizadas no serviço.

Segundo a Prefeitura, as placas permanecerão cobertas até o início da operação, marcado para o dia 4 de janeiro de 2027. Os trabalhos são acompanhados pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.

O novo sistema permitirá que os usuários consultem a disponibilidade de vagas, ativem o estacionamento e efetuem pagamentos por meio de aplicativo ou site. Os motoristas também receberão alertas antes do encerramento do período contratado.

As tarifas foram definidas em R$ 2,50 para a primeira hora e R$ 3 para a segunda hora, com limite máximo de permanência de duas horas na mesma vaga.

Para ampliar as opções de atendimento, a empresa disponibilizará suporte via WhatsApp, 13 totens de autoatendimento e, no mínimo, 26 pontos de venda credenciados espalhados pela cidade. Os pagamentos poderão ser realizados por Pix, cartão de crédito, cartão de débito e integração com o sistema Sem Parar.

O escritório da Rizzo Park, que também funcionará como central de atendimento ao público, foi instalado na Rua São Paulo, nº 3.482, com inauguração prevista para o próximo dia 26 de novembro.

De acordo com a secretária municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alexandra Silva, a fase atual é importante para garantir que toda a estrutura esteja pronta antes da entrada em operação do novo modelo: “Estamos acompanhando cada etapa para que a estrutura esteja pronta em janeiro. O novo sistema reunirá diferentes facilidades para os motoristas, com opções de consulta, pagamento e atendimento, tornando o uso do estacionamento rotativo mais prático”, afirmou.

Conversão dos talões físicos

Os usuários que ainda possuem cartões físicos da Área Azul poderão solicitar a conversão dos créditos remanescentes para o formato digital. O procedimento poderá ser realizado diretamente no escritório da empresa durante um período de até 90 dias.

Até a implantação definitiva do novo sistema, os motoristas devem continuar utilizando normalmente o modelo atual, operado pelo Centro Social de Votuporanga, que permanece em vigor até 31 de dezembro de 2026.