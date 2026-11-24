Ao longo desta semana, Consultórios Municipais contarão com programação especial, incluindo consultas, exames, testes rápidos, palestras e atividades de conscientização.
Com uma programação que envolve os Consultórios Municipais, a Prefeitura de Votuporanga intensifica, nesta semana, as ações da campanha Novembro Azul. Até sexta-feira (27/11), as equipes da Secretaria Municipal da Saúde estarão mobilizadas para ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, com consultas, exames, avaliações clínicas e atividades de orientação. Além das unidades básicas de saúde, o Caps Ad também realiza ao longo do mês rodas de conversa e ações voltadas à campanha com o público atendido.
A iniciativa busca incentivar os homens a manterem uma rotina de cuidados com a saúde, reforçando a importância do acompanhamento médico regular, da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças. Para alcançar um número maior de pessoas, a programação também inclui atividades em empresas e espaços comunitários.
Entre os serviços ofertados estão consultas médicas e de enfermagem, coleta e solicitação de exames laboratoriais, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aferição da pressão arterial e glicemia, avaliação nutricional, atualização da carteira de vacinação, além de palestras e rodas de conversa conduzidas por profissionais de diferentes áreas da saúde.
Tradicionalmente associado à conscientização sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul também é uma oportunidade para abordar outros aspectos da saúde masculina, como a prevenção de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, saúde mental e bucal, além dos benefícios da alimentação saudável e da prática regular de atividades físicas.
“Muitos homens ainda deixam os cuidados com a saúde em segundo plano e só procuram atendimento quando apresentam algum sintoma. Estamos aproveitando essa mobilização para aproximá-los dos nossos serviços, esclarecer dúvidas e incentivar uma mudança de comportamento. O que queremos é que esse cuidado não se limite ao mês de novembro, mas faça parte da rotina dos homens durante todo o ano”, ressaltou a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix.
Para o prefeito Jorge Seba, a oferta de atendimentos em horários diferenciados e a realização de ações fora das unidades de saúde são medidas importantes para aproximar os serviços da população masculina e fortalecer o trabalho de prevenção no município.
“Precisamos considerar que muitos homens têm dificuldade de conciliar a rotina de trabalho com os cuidados com a saúde. Por isso, estamos diversificando as formas de atendimento, seja com horários diferenciados nas unidades ou levando nossos profissionais até as empresas. São iniciativas que facilitam o acesso aos serviços e contribuem para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.
Confira a programação dos Consultórios Municipais:
- São João – Dia 26/11, das 8h às 10h: ação na empresa Ciafer, com palestra, testes rápidos e aferição da pressão arterial e glicemia.
- Vila Paes – Dias 24 e 25/11, às 8h30: atividades de incentivo ao autocuidado, atualização vacinal, avaliações de saúde e roda de conversa sobre câncer de próstata.
- Carobeiras – Até 27/11, das 7h às 19h: orientações sobre saúde masculina, oferta de exames de PSA, testes rápidos e exames de rotina. No dia 26/11, das 8h às 11h, ação especial no CCI Boa Vista, com palestra, aferição de sinais vitais e atividades físicas.
- Simonsen – Até 27/11, das 7h às 17h: atendimentos por livre demanda, orientações, testes rápidos e solicitação de exames conforme avaliação profissional. No dia 26/11, às 8h, ação especial no CRAS, em parceria com o Centro Comunitário de Simonsen.
- Jardim Marin – Dia 26/11, às 17h: palestra sobre saúde do homem. No dia 27/11, às 17h, realização de testes rápidos e solicitação de exames de PSA por livre demanda.
- Pozzobon (Dona Nina) – Até 27/11, das 7h às 19h: realização de testes rápidos de ISTs. No dia 25/11, às 7h, palestra sobre saúde integral do homem.
- Colinas – Até 27/11, das 7h às 19h: realização de testes rápidos. Nos dias 25 e 26/11, às 7h, coleta de exames laboratoriais e orientações sobre saúde bucal.
- CECAP – Até 27/11, das 7h às 19h: acolhimento, testes rápidos, consultas, avaliação de fatores de risco e orientações sobre prevenção do câncer bucal. No dia 27/11, roda de conversa sobre prevenção de doenças, câncer de próstata, autocuidado e saúde mental.
- Parque das Nações – Até 27/11, das 16h às 19h: disponibilização de vagas específicas para atendimento ao público masculino, com avaliação de saúde, eletrocardiograma, aferição da pressão arterial, peso e glicemia.
- Pacaembu – Orientações sobre saúde integral do homem, avaliações individuais, conferência da carteira de vacinação e solicitação de exames conforme indicação clínica. Nos dias 26 e 27/11, das 7h às 9h, atividades educativas na sala de espera. No dia 27/11, coleta de exames laboratoriais.
- Pró-Povo – Dia 27/11, às 11h: encontro do grupo de hipertensos e diabéticos com foco no Novembro Azul. Das 16h às 19h, solicitação de exames por livre demanda e rodas de conversa.
- Paineiras – Dias 25 e 27/11, das 7h às 18h: testes rápidos de ISTs, solicitação de exames de PSA para homens a partir dos 40 anos e orientações nutricionais.
- São Cosme – Dia 25/11 Consultas médicas e de enfermagem, avaliações clínicas, solicitação de exames laboratoriais, eletrocardiograma, testes rápidos e aferição da pressão arterial e glicemia.