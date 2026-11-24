Ao longo desta semana, Consultórios Municipais contarão com programação especial, incluindo consultas, exames, testes rápidos, palestras e atividades de conscientização.

Com uma programação que envolve os Consultórios Municipais, a Prefeitura de Votuporanga intensifica, nesta semana, as ações da campanha Novembro Azul. Até sexta-feira (27/11), as equipes da Secretaria Municipal da Saúde estarão mobilizadas para ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, com consultas, exames, avaliações clínicas e atividades de orientação. Além das unidades básicas de saúde, o Caps Ad também realiza ao longo do mês rodas de conversa e ações voltadas à campanha com o público atendido.

A iniciativa busca incentivar os homens a manterem uma rotina de cuidados com a saúde, reforçando a importância do acompanhamento médico regular, da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças. Para alcançar um número maior de pessoas, a programação também inclui atividades em empresas e espaços comunitários.

Entre os serviços ofertados estão consultas médicas e de enfermagem, coleta e solicitação de exames laboratoriais, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aferição da pressão arterial e glicemia, avaliação nutricional, atualização da carteira de vacinação, além de palestras e rodas de conversa conduzidas por profissionais de diferentes áreas da saúde.

Tradicionalmente associado à conscientização sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul também é uma oportunidade para abordar outros aspectos da saúde masculina, como a prevenção de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, saúde mental e bucal, além dos benefícios da alimentação saudável e da prática regular de atividades físicas.

“Muitos homens ainda deixam os cuidados com a saúde em segundo plano e só procuram atendimento quando apresentam algum sintoma. Estamos aproveitando essa mobilização para aproximá-los dos nossos serviços, esclarecer dúvidas e incentivar uma mudança de comportamento. O que queremos é que esse cuidado não se limite ao mês de novembro, mas faça parte da rotina dos homens durante todo o ano”, ressaltou a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix.

Para o prefeito Jorge Seba, a oferta de atendimentos em horários diferenciados e a realização de ações fora das unidades de saúde são medidas importantes para aproximar os serviços da população masculina e fortalecer o trabalho de prevenção no município.

“Precisamos considerar que muitos homens têm dificuldade de conciliar a rotina de trabalho com os cuidados com a saúde. Por isso, estamos diversificando as formas de atendimento, seja com horários diferenciados nas unidades ou levando nossos profissionais até as empresas. São iniciativas que facilitam o acesso aos serviços e contribuem para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

Confira a programação dos Consultórios Municipais: