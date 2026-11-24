Prêmio será entregue no dia 5 de dezembro, durante a programação de aniversário da autarquia, em Votuporanga.

A Saev Ambiental realiza, na próxima terça-feira (1º.dez), às 8h30, no Auditório da Autarquia, o sorteio anual do Moeda Verde Digital, que terá como prêmio uma scooter elétrica. A iniciativa integra as ações de incentivo à destinação correta de resíduos recicláveis e busca ampliar a participação da população nas práticas de preservação ambiental.

A entrega do veículo ao ganhador está marcada para o dia 5 de dezembro, durante a programação comemorativa de aniversário da Saev Ambiental. A celebração contará com atividades gratuitas para a população, incluindo atrações voltadas ao público infantil.

“Mais do que oferecer um prêmio, o Moeda Verde Digital é uma forma de reconhecer e incentivar o compromisso da população com a sustentabilidade. Cada morador que participa, leva seus recicláveis aos Ecotudos e faz o descarte correto contribui para uma cidade mais limpa e consciente. A scooter elétrica simboliza esse esforço coletivo e reforça a importância de mantermos esse engajamento ao longo de todo o ano”, destaca o superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho.

O sorteio representa mais uma etapa do programa Moeda Verde Digital, que estimula os moradores a levarem materiais recicláveis aos Ecotudos do município. Por meio do aplicativo Conecta Votuporanga, os participantes podem acompanhar sua participação e concorrer aos prêmios oferecidos pela iniciativa.

A cada entrega de materiais recicláveis nos pontos de coleta participantes, o cidadão contribui diretamente para reduzir o descarte irregular, incentivar a reciclagem e fortalecer a cadeia de reaproveitamento de resíduos no município.