Criança é picada por escorpião em creche de Votuporanga 

A aluna, de 1 ano e 11 meses, do CEMEI “Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira”, foi picada dentro da sala de aula, em cima do tatame; ela recebeu atendimento médico e passa bem. Esse é o segundo caso do tipo em creches do município em menos de 40 dias.

Uma aluna de 1 ano e 11 meses foi picada por um escorpião na manhã desta sexta-feira (3.out), no CEMEI “Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira”, no bairro Cecap II, em Votuporanga/SP.

Segundo apurado pelo Diário, por volta das 9h, a pequena E.A.V., estava dentro da sala de aula, em cima de um tatame, quando foi picada em um dos dedos. A aluna foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Votuporanga, onde passou por atendimento médico, recebendo alta no período da tarde.

Nas redes sociais, o vereador Cabo Renato Abdala (PRD), autor de uma indicação recente pedindo dedetização nas unidades escolares do município, publicou um vídeo atestando que o CEMEI “Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira” recebeu o serviço na última quinzena.

Segundo caso em menos de 40 dias

O incidente registrado nesta sexta-feira é o segundo caso do tipo em menos de 40 dias. Conforme noticiado pelo Diário, no último dia 26 de agosto, uma aluna de 2 anos foi picada por um escorpião, em um dos dedos da mão esquerda, enquanto brincava no pátio do Cemei “Terezinha Guerra”, no bairro Jardim Santo Antônio. Ela recebeu atendimento médico e passa bem.