EXPO Rio Preto tem primeiro final de semana com atrações gratuitas para toda família 

Programação inclui shows com Lourenço e Lourival e Netto DJ, além de atrações infantis como Ana Castela cover, espetáculos teatrais e personagens interativos; eventos gastronômicos também marcam o primeiro final de semana do evento.

O primeiro final de semana da 62ª EXPO Rio Preto começa neste sábado (13.set), no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em São José do Rio Preto, com uma agenda cultural repleta de opções para todas as idades. Toda a programação – incluindo estacionamento – é gratuita. Vale lembrar também que o transporte público no domingo (14) conta com tarifa zero.

Com programação organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a EXPO Rio Preto traz já neste final de semana shows com artistas locais, regionais e nacionais, apresentações infantis, oficinas criativas, espetáculos teatrais, contação de histórias e eventos gastronômicos.

“Pensamos em uma programação que atenda toda a família, mas com foco maior nas crianças. Queremos que a EXPO seja um lugar de encontro, de negócios, mas principalmente, onde a família se sinta acolhida e possa aproveitar tudo o que um evento deste porte tem a oferecer. Todas as atrações são gratuitas e pensadas para oferecer horas de descontração e lazer”, disse o assessor de Secretaria Municipal de Cultura, Erick Soares, responsável pela programação de entretenimento da EXPO Rio Preto.

Além dos tradicionais espaços dedicados ao agronegócio, o público encontrará duas praças de alimentação, food trucks, três decks com cafeteria, doceria e bombonière, além de restaurante e bar temático com área de convivência de frente para a pista de julgamento.

Espaço para as crianças

As famílias terão à disposição o Espaço Kids, aberto diariamente, com atividades como contação de histórias, oficinas de argila e desenho, pintura facial e jogos lúdicos. O local também conta com parque de diversões, brinquedos infláveis e o Trenzinho Cultural, que faz passeios pelo recinto.

A grande novidade é a Fazendinha Rancho PH, que aproxima o ambiente rural do público urbano. O espaço reúne cerca de 30 animais de pequeno porte – como mini pôneis, mini vacas, mini cabras, mini carneiros, mini galinhas, mini porcos e até lhamas – possibilitando uma experiência de interação com os bichos.

Música para todas as idades

A programação musical será diversificada. Para o público infantil, estão confirmadas atrações como o show cover de Ana Castela no sábado (13) e personagens itinerantes como dinossauro e domador, Mickey e Minnie, Bela e Cinderela e Bluey e Bingo.

Já para os adultos, os shows incluem nomes locais, regionais e nacionais. No sábado (13), a partir das 12h, acontece o evento BBQ, com cinco estações de churrasco, organizado pela ED Produções, trazendo a dupla Bruno César & Rodrigo – que se apresentam a partir das 18h, Netto DJ e artistas locais. Os shows acontecem a partir das 16h.

No domingo (14), a partir das 12h, será realizado o Circuito Paulista de Churrasco e Viola, também da ED Produções, com apresentações, a partir das 16h, de Lourenço & Lourival, da Orquestra de Viola e atrações regionais. Mais informações podem ser acompanhadas no Instagram @edproducoesrp.

Além da programação musical, quem visitar a EXPO Rio Preto poderá conferir de perto a beleza e a rusticidade dos animais cerca de 900 animais que estarão no parque para participarem das provas de julgamento, Torneio Leiteiro, Shopping e provas equestres. De 13 a 21 de setembro estarão em exposição bovinos Gir, Girolando, Santa Gertrudis, Simental, Guzerá, Brangus e Senepol, equinos das raças Magalarga, Quarto de Milha, Paint Horse e Árabe e ovinos das raças Santa Inês, Dorper e Suffolk.

Bom de negócio

A 62ª EXPO Rio Preto começa com uma pista pesada de julgamentos. Neste primeiro final de semana serão julgados animais das raças Sindi. Os julgamentos começam a partir das 8h.

Os torneios leiteiros também estão entre os grandes atrativos da primeira fase da 62ª EXPO Rio Preto. Neste final de semana serão ordenhadas fêmeas das raças Gir Leiteiro e Girolando. A organização fica por conta da Láctea Noroeste – Associação de Produtores de Leite do Noroeste Paulista.

Nos torneios do Gir e Girolando, cerca de 40 animais competem por prêmios de R$ 30 mil em cada categoria. De acordo com Luís Carlos Barroso, coordenador de eventos da associação, os torneios pontuam para o ranking nacional das raças, o que reforça o peso da EXPO no circuito agropecuário.

A disputa é vencida pela vaca que alcançar a maior média de produção, medida em três ordenhas diárias (6h, 14h e 22h), com o leite pesado separadamente em cada uma para compor o resultado final.

Nesta primeira fase, Rio Preto, inclusive, recebe novamente a Exposição Interestadual de Girolando – Circuito Megaleite 2025/2026 – Etapa Sul/Sudeste – São José do Rio Preto e o Torneio Leiteiro Sindi e Nacional Sindi, para fechamento e rankeamento de melhor criador e melhor animal, por exemplo.

“As etapas que acontecem em Rio Preto são importantes e o torneio dentro da EXPO Rio Preto já é uma tradição realizada pela Lactea Noroeste”, disse o coordenador de eventos da Associação de Produtores de Leite do Noroeste Paulista, a Láctea Noroeste, Luis Carlos Barroso.

No campo dos negócios, a EXPO Rio Preto terá, neste primeiro final de semana o Shopping dos Equinos com mostra de 40 cavalos das raças Árabe e Pain Horse).

A EXPO Rio Preto

Sob o slogan “Bom de negócio. Bom para a família”, a 62ª EXPO Rio Preto promove o equilíbrio entre negócios e entretenimento para todas as idades. A expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes nas duas fases. A movimentação em negócios para 2025 deve ser de 30% a mais que a de 2024.

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, a feira é apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa Governo Federal e do Banestes, e correalização da Lovi do Brasil, de Novo Horizonte.

Além do foco no agronegócio e na valorização de pequenos e médios produtores, a EXPO aposta em uma programação diversa para toda a família. A entrada e o estacionamento são gratuitos durante todo o evento.

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais, a EXPO Rio Preto se destaca também pela sua duração: 17 dias de atividades divididos em duas etapas: a etapa Leite (13 a 21/9) e a etapa Corte (28/9 a 5/10). A feira terá cerca de três mil animais em pista, entre bovinos, equinos e ovinos.

Confira, abaixo, os detalhes da programação da 62ª EXPO Rio Preto neste final de semana (13 e 14/9)

Sábado – 13/9

Brinquedos infláveis – das 10h às 17h

Trenzinho Cultural – 10h às 13h / 15h às 18h / 19h às 22h

Espaço Kids – 9h às 22h

Praça de alimentação – das 9h às 22h

Restaurante do ED – das 9h às 22h

Fazendinha com mini animais – das 9h às 22h

10h30 – Personagens itinerantes: Dinossauro e Domador

11h e 16h – Espetáculo infantil O Lobo Consciente e o Meio Ambiente

12h – BBQ com estações de churrasco (venda de mesas e camarotes: Ed Home ou guicheweb.com.br)

Apresentações:

12h – Elaine Cés

14h- Banda Subfolks

16h – Léo Vieira & Vinícius

18h – Bruno César & Rodrigo

20h – Netto DJ

14h – Contação de história: Os Saltimbancos

15h30 – Show Ana Castela Cover

18h – Personagens itinerantes: Mickey e Minnie

Domingo – 14/9

Brinquedos infláveis – das 10h às 17h

Trenzinho Cultural – 10h às 13h / 15h às 18h / 19h às 22h

Espaço Kids – 9h às 22h

Praça de alimentação – das 9h às 22h

Restaurante do ED – das 9h às 22h

Fazendinha com mini animais – das 9h às 22h

10h e 15h – Espetáculo infantil A Lagarta

10h – Personagens itinerantes: Bela e Cinderela

12h – Circuito Paulista de Churrasco & Viola (venda de mesas e camarotes: Ed Home ou guicheweb.com.br)

Apresentações:

13h -Orquestra de Viola Caipira

15h – Os Cuiabanos

17h – Lourenço & Lourival

18h – Personagens itinerantes: Bluey e Bingo

16h – Show com personagens: Homem-Aranha, Capitão América, Batman e Coringa

62ª EXPO Rio Preto