‘É muito parecido com o que tentaram fazer comigo’, diz Trump sobre condenação de Bolsonaro

O presidente americano foi questionado, mas não respondeu efetivamente a jornalistas se aplicaria novas sanções ao Brasil em decorrência do resultado do julgamento.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu nesta quinta-feira (11.set), à condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Trump indicou surpresa com a notícia de que a Corte condenou o ex-presidente brasileiro.

“Eu assisti a esse julgamento. Eu o conheço muito bem. Um líder estrangeiro, sei que foi um bom presidente do Brasil. É muito surpreendente que isso possa ter acontecido”, afirmou Trump, antes de embarcar no helicóptero oficial para um jogo de beisebol em Nova York.

O presidente americano também comparou a própria situação jurídica com a de Bolsonaro. Ele foi processado por causa da invasão no Capitólio em 6 de janeiro de 2021: “É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de forma alguma. Eu só posso dizer isso. Eu o conhecia como presidente do Brasil. Ele era um bom homem. E eu não vejo isso acontecendo”.

Autoridades do Palácio do Planalto, no entanto, aguardam novas ações punitivas. Eles especulam que as medidas possam recair sobre o âmbito comercial entre os países ou agentes públicos do Supremo e do Executivo, na esfera financeira (Lei Magnitsky) ou pessoal (vistos), inclusive familiares.

Outro risco já mapeado são sanções secundárias ao País motivadas pela compra de diesel russo, como ocorreu com a Índia. Houve ainda um indicativo de que o Tesouro americano poderia apertar o cerco a instituições financeiras brasileiras – dias atrás o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) questionou os bancos que operam nos EUA sobre providências para aplicar a sanção a Moraes.

Quando impôs o tarifaço de 50% sobre a pauta de exportações brasileiras, Trump se referiu ao processo penal do golpe como uma “caça às bruxas” e exigiu que fosse “imediatamente” abandonado. Segundo o republicano, a ação criminal seria uma “vergonha internacional”.

Representantes do governo Trump indicaram a interlocutores do Brasil nas últimas semanas que há um impasse e que a questão de fundo é política. Eles também reiteraram publicamente, por meio do Departamento de Estado, que haveria novas medidas em razão do que consideram perseguição a Bolsonaro.

Na reta final do julgamento, a Casa Branca havia dito que Trump não hesitaria em tomar ações para aplicar o poderio econômico ou militar dos EUA a fim de “proteger a liberdade de expressão” no mundo. A declaração foi dada pela porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, quando indagada sobre novas sanções ao País.

*Com informações do Estadão