Detento do CDP de Rio Preto morre após 22 dias internado no Hospital de Base 

Indivíduo de 71 anos foi preso em julho de 2024, em Valentim Gentil/SP, após a Justiça de Votuporanga/SP expedir mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável com pena de 9 anos e 4 meses.

Um detento de 71 anos morreu nesta quarta-feira (13.mai), no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, após ser internado no dia 22 de abril, por recomendação da médica que atende no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto.

De acordo com o comunicado do Hospital de Base, o paciente deu entrada com quadro de carbonarcose – um quadro de depressão respiratória progressiva causado pelo acúmulo de dióxido de carbono no sangue, podendo levar à sonolência, confusão mental e até coma.

A reportagem apurou que o idoso foi preso em julho de 2024, em Valentim Gentil/SP, após a Justiça de Votuporanga/SP expedir um mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável, com condenação de 9 anos e 4 meses pelo crime praticado em setembro de 2019.

Ainda segundo o apurado, durante audiência de custódia, o acusado havia solicitado prisão domiciliar em razão de vários problemas de saúde, inclusive câncer de próstata e acompanhamento cardiológico. Ele afirmou que considerava-se inocente das acusações.

O óbito foi registrado na Central de Flagrantes como morte suspeita/súbita. O corpo foi levado para exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias.