Votuporanga retoma projeto de treinamento de tênis de mesa 

As inscrições estão abertas e as aulas serão realizadas às terças, quartas e sextas-feiras, das 17h às 20h; início oficial das atividades será na terça-feira (16), às 18h.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, anuncia a retomada do projeto de treinamento de equipes de tênis de mesa. As aulas serão realizadas no Complexo Esportivo do CSU, sempre às terças, quartas e sextas-feiras, das 17h às 20h, sob coordenação do professor Flávio Luiz (Kimba). As inscrições são feitas no CSU ou pelo (17) 99749-7646. Os interessados devem ter acima de 10 anos e apresentar documento com foto.

O início oficial das atividades será na próxima terça-feira (16.set), às 18h, com um coquetel de boas-vindas para alunos e familiares, seguido pelo primeiro treino.

O programa será dividido em duas frentes: iniciação, destinada aos alunos que desejam aprender os fundamentos da modalidade; e alto rendimento, voltada para atletas que buscam preparação para competições, como Jogos Regionais, Jogos Abertos, ligas e Campeonato Paulista.

Tradicional na cidade, o tênis de mesa de Votuporanga já acumula expressivas conquistas e pódios ao longo dos anos. Segundo o professor Kimba, a expectativa é grande: “Nosso objetivo é descobrir novos talentos, aperfeiçoar as equipes de treinamento e, acima de tudo, fomentar o esporte em nossa cidade, incentivando a prática esportiva desde cedo”, afirmou.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, o projeto tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte: “É mais uma modalidade gratuita oferecida à população, garantindo atividade física de qualidade e oportunidades para diferentes faixas etárias”, destacou.