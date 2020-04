Votuporanga registra primeiro óbito suspeito de coronavírus

A Secretaria da Saúde acabou informou nesta quinta-feira (09) que foi registrado um óbito suspeito de Coronavírus (Covid-19) em INVESTIGAÇÃO no Município. Em nota a assessoria de imprensa do munícipio registrou. Trata-se de um homem, na faixa de idade entre 70 e 79 anos, com comorbidades, ou seja, outras doenças de base. Ele deu entrada na UPA e logo em seguida foi a óbito.

Nesta quinta-feira (9/4) a Secretaria também informou o quarto caso confirmado do novo vírus no Município, registrado na última quarta-feira (8/4): um homem, entre 40 e 49 anos, que passa bem e teve alta do isolamento domiciliar.