Corpo com marcas de tiros e sem os olhos é encontrado em estrada de terra em Rio Preto

Vítima estava em avançado estado de decomposição e usava uma luva na mão direita, segundo a polícia. Caso foi registrado como homicídio.

Um corpo foi encontrado sem os olhos, com uma luva na mão direita e com marcas de tiro em uma estrada de terra no bairro Vila Joaquim, em São José do Rio Preto/SP, na tarde desta quarta-feira (13.mai).

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam uma denúncia de que a vítima estava caída no chão. Ao chegarem no local, encontraram o corpo em avançado estado de decomposição.

A vítima não havia sido identificada até a última atualização desta reportagem. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

A ocorrência foi registrada como homicídio na Central de Flagrantes.