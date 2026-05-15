Mãe é presa por deixar filhas em condições degradantes em General Salgado 

Crianças viviam cercadas por lixo e roupas sujas; além disso, mãe as levava frequentemente a bares, expondo-as a situação de riscos; uma relata abuso sexual.

A Polícia Civil de General Salgado/SP prendeu uma mulher acusada de negligência e maus-tratos contra suas duas filhas, que viviam cercadas por roupas sujas, lixo acumulado e restos de comida espalhados pelo chão. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (14.mai), durante o cumprimento de um mandado de busca.

Ao chegar à residência, os policiais civis se depararam com uma cena de horror. A casa não oferecia as mínimas condições de higiene e segurança necessárias para o desenvolvimento saudável das crianças, que não recebiam cuidados básicos de proteção e assistência.

A mãe frequentemente levava as filhas a bares e locais inadequados para crianças, expondo-as a situações de risco e vulnerabilidade que violavam sua dignidade e segurança.

Uma das filhas relatou ter sofrido possível abuso sexual em um dos bares que frequentava com a mãe. Segundo a polícia, a genitora aparentemente conivente com a situação, não tomou qualquer medida para proteger a criança.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba/SP, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar todas as circunstâncias dos maus-tratos e garantir o acolhimento adequado das crianças.

*Com informações do thmais