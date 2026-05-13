Polícia investiga suspeita de envenenamento após funcionários passarem mal com café em cemitério de Castilho 

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Polícia investiga suspeita de envenenamento após funcionários passarem mal com café em cemitério de Castilho — Foto: Roni Paparazzi/Arquivo Pessoal

Seis servidores foram levados ao pronto-socorro de Castilho após passarem mal durante o expediente no Cemitério Municipal, nesta terça-feira (12). Amostras do café, do açúcar e da água recolhidas e encaminhadas para perícia.

Seis servidores públicos passaram mal nesta terça-feira (12.mai) após ingerirem café durante o expediente no Cemitério Municipal de Castilho/SP. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações apuradas, os trabalhadores apresentaram os mesmos sintomas: tontura, dor de cabeça e fraqueza. Os servidores foram encaminhados ao pronto-socorro municipal. Dos seis, quatro precisaram de atendimento hospitalar; três deles permaneciam em observação até a última atualização desta reportagem.

A médica responsável pelo atendimento levantou a hipótese de possível envenenamento, diante do quadro apresentado. As vítimas passarão por exames para esclarecer a causa do mal-estar.

A Polícia Civil trata a ocorrência, neste momento inicial, como suspeita de intoxicação, mas não descarta envenenamento.

Amostras do café, do açúcar e da água utilizados foram recolhidas e encaminhadas para perícia. O resultado deve ficar pronto em até 30 dias.

Em nota, a Prefeitura de Castilho informou que o café consumido é exclusivo para os servidores do setor e que adotou medidas imediatas após o ocorrido, acionando a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil, que já iniciaram os procedimentos de investigação.

*Com informações do g1

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