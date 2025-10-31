Prefeitura de Votuporanga implanta ponto eletrônico via aplicativo 

Novo sistema, em processo de implantação, permite que o servidor registre o ponto diretamente pelo celular, de forma prática e segura por meio do aplicativo E-Município.

A Prefeitura de Votuporanga segue com a política de modernização de seus processos internos com uso da tecnologia no dia a dia. Desde o início de agosto de 2025, a Secretaria da Administração iniciou a implantação do registro de ponto digital para servidores públicos municipais, um novo sistema que permite o controle de jornada de trabalho por meio do aplicativo E-Município, desenvolvido pela empresa Fiorilli.

Com o uso da geolocalização via GPS, o servidor pode registrar o ponto diretamente pelo celular, de forma prática e segura. O sistema é integrado à Folha de Pagamento da Prefeitura, garantindo que as marcações realizadas no aplicativo sejam computadas automaticamente na folha de ponto.

De acordo com o secretário da Administração, Leandro Vinícius da Conceição, o processo está em fase de implantação e adaptação, e o uso do app é facultativo: “Nosso objetivo é oferecer mais comodidade e agilidade aos servidores. Sabemos que muitos enfrentam dificuldades com o registro digital no relógio de ponto ou precisam estar em outros locais para exercer suas funções. Por isso, o aplicativo surge como uma alternativa moderna e acessível. O servidor pode optar pelo uso do app ou continuar registrando presencialmente, se preferir.”

O secretário também destacou que todo o processo passou por uma análise jurídica criteriosa: “Solicitamos parecer da Procuradoria Geral do Município, que avaliou a legalidade do uso da geolocalização. O parecer foi positivo, confirmando que o sistema é seguro e respeita a privacidade do servidor”, complementou.

Para utilizar o aplicativo, é necessário que o servidor assine um termo de ciência com informações sobre o funcionamento do sistema que será disponibilizado pelo Departamento de Folha de Pagamento. O uso do aparelho celular e do acesso à internet é de responsabilidade individual do servidor.

