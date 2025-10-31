Vôlei adaptado vence amistosos em Indiaporã 

As equipes de Votuporanga das categorias 57+ e 67+ entraram em quadra de olho na sequência da preparação para as competições programadas para novembro.

As equipes femininas de vôlei adaptado de Votuporanga/SP conquistaram neste final de semana, importantes vitórias sobre a forte equipe da cidade de Indiaporã/SP. Os compromissos visam a preparação para os festivais regionais que serão sediados na cidade das brisas suaves, em novembro, e principalmente a supertemporada planejada para 2026.

Na quadra, as equipes de Votuporanga venceram com autoridade. Na categoria 57+, vitória por 2 sets à 1, com parciais de 12/15, 15/13 e 15/9. Já na categoria 67+, o esquadrão votuporanguense venceu por 2 sets a 0, com parciais de 15/8 e 15/7, além de atuarem em mais três sets extras.

Na agenda do grupo três competições que serão realizadas em Votuporanga no mês de novembro, sendo quadrangulares das categorias 57+ feminino no próximo dia 9, e para a equipe 67+ feminino no dia 16. Já na categoria 67+ masculino, o desafio será no próximo dia 30 de novembro.

Ao Diário, o técnico Marcinho Fukuiama afirmou que conta com um grupo de mais de 50 atletas acima de 60 anos, com treinos regulares e já entre as melhores equipes da região. O resultado mais expressivo veio com um 5º lugar da equipe masculina 70+ nos Jogos da Melhor Idade (JOMI), disputados em maio, na cidade de Araçatuba/SP.

O esquadrão votuporanguense conta com o apoio de empresas como: Ótica Titanium, Madalê, Instituto de Geriatria Dr. Luciano Melo e New Solar Engenharia.

