Polícias de SP e MG realizam operação conjunta  

A ação, denominada “Operação Divisa”, foi realizada no município de Ouroeste/SP, que faz fronteira com Iturama/MG, como parte do desenvolvimento das Operações “Impacto/Piracema”.

Uma operação conjunta entre as forças de segurança de São Paulo e Minas Gerais marcou o reforço no combate a crimes e infrações ambientais na região de divisa entre os dois estados. A ação, denominada “Operação Divisa”, foi realizada no município de Ouroeste/SP, que faz fronteira com Iturama/MG, como parte do desenvolvimento das Operações “Impacto/Piracema”.

Participaram da iniciativa o Policiamento Rodoviário, o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), o Policiamento de Área de São Paulo e a Polícia Militar de Minas Gerais. Durante a operação, foram realizados pontos de visibilidade, bloqueios e fiscalizações com foco em identificar e coibir crimes comuns e ambientais.

A operação reforça a importância da integração entre as forças de segurança dos estados na proteção da população e no combate a ilícitos, especialmente em áreas estratégicas como as divisas estaduais. Os resultados detalhados das fiscalizações devem ser divulgados nos próximos dias.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3