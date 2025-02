Emprego: Votuporanga abre 193 vagas em janeiro, aponta Caged 

Com a performance, município volta a fechar no ‘azul’, já que em dezembro registrou o fechamento de 596 vagas.

O Brasil gerou 137,3 mil empregos formais em janeiro deste ano, informou nesta quarta-feira (26.fev) o Ministério do Trabalho e Emprego por meio de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas em janeiro: 2,27 milhões de contratações e 2,13 milhões de demissões. O resultado representa queda de 20,7% em relação a janeiro do ano passado, quando foram criados cerca de 173,2 mil empregos com carteira assinada.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 193 vagas, fruto da dinâmica entre 1.458 contratações e 1.265 demissões. O resultado para o período recoloca o município do ‘azul’, já que em dezembro registrou o fechamento de 596 vagas.

No 1º mês de 2025, o principal desempenho no município veio da Indústria (+185), seguido por Serviços (+79) e Agropecuária (+6). Já com resultados negativos no período fecharam os setores de Comércio (-64) e Construção (-13). Confira o gráfico abaixo:

Salário médio de admissão

O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 2.251,33 em janeiro deste ano, o que representa alta real (descontada a inflação) em relação a dezembro de 2024 (R$ 2.162,32).

Na comparação com janeiro do ano passado, também houve crescimento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 2.210,58.