Oba Festival inicia venda de pacotes para o Carnaval 2026

Evento ocorre de 14 a 16 de fevereiro em Votuporanga. Leo Santana, Wesley Safadão e Dennis são alguns dos nomes confirmados.

O Oba Festival inicia nesta quinta-feira, dia 18 de setembro, a partir das 12 horas, a venda de pacotes para o Carnaval 2026, que acontece de 14 a 16 de fevereiro, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga.

As vendas acontecem pelo site www.guicheweb.com.br/oba, com parcelamento em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito ou em até 12 vezes com acréscimo de juros. Também existe a opção de pagamento no boleto parcelado, conforme condições apresentadas no momento da compra. Nos pontos físicos de Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto e Votuporanga, o pagamento pode ser feito em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito e sem taxa de conveniência, além das opções de débito e Pix.

Em decorrência da transferência do evento de São José do Rio Preto para Votuporanga, todas as vendas realizadas anteriormente estão sendo canceladas, e o valor será estornado integralmente no prazo de até 30 dias, sendo necessária nova aquisição de pacotes.

Os pacotes estão disponíveis para três opções de espaços:

FRONT STAGE – R$ 550

Para quem busca intensidade e energia, o Front Stage oferece proximidade máxima do palco e experiências exclusivas como open bar completo (cerveja, refrigerante, água, vodka, caipirinha frozen, energético e Corote), tirolesa radical sobre a pista, food trucks, banheiros exclusivos, Tenda Universitária Corote com DJs, games e ativações.

CAMAROTE LOUNGE – R$ 600

O espaço ideal para quem deseja mais conforto e praticidade, sem abrir mão da diversão, com bar exclusivo (vendas à parte), praça de alimentação variada, banheiros diferenciados e confortáveis, além de visão privilegiada do palco.

CAMAROTE PREMIUM (CAFÉ) – R$ 1.500

A experiência mais completa do festival, unindo sofisticação e diversão com open bar premium com whisky, gin, vodka, cerveja, sucos, energético, água de coco e muito mais, open food com cardápio variado, visão privilegiada do palco em ambiente elegante, atendimento VIP, acesso liberado ao Front Stage e pista eletrônica exclusiva com DJs residentes.

A edição 2026 já tem grandes nomes confirmados para animar os foliões: Léo Santana, Wesley Safadão, Banda Eva, Dennis, Turma do Pagode, Kamisa 10 e MC Hariel. Outros artistas serão divulgados em breve.

Durante os três dias de evento a programação terá início mais cedo, a partir das 17 horas, para oferecer ao público mais tempo para aproveitar cada atração e viver experiências completas do início ao fim de cada apresentação.

Pontos de venda físicos – vendas no cartão sem cobrança de taxa de conveniência