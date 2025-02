Com expectativa para volta de Neymar, seleção brasileira define data de convocação 

Dorival anunciará no dia 7 de março a lista para jogos contra Colômbia e Argentina.

A próxima convocação da seleção brasileira masculina de futebol já tem data para acontecer. O técnico Dorival Júnior anunciará na sexta-feira que vem, dia 7 de março, a lista de jogadores que defenderão o Brasil nos duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias.

A grande expectativa para esta convocação é pela volta de Neymar, que não veste a amarelinha desde outubro de 2023, quando machucou o joelho.

Embora a convocação seja divulgada somente na próxima semana, a CBF tem até essa sexta-feira para enviar à Fifa a relação de atletas pré-selecionados para estas partidas. Essa é uma “lista larga”, com até 50 nomes.

Neste mês, Dorival Júnior e auxiliares viajaram à Europa, onde acompanharam treinos e jogos de possíveis convocados. Nos últimos dias eles também têm percorridos clubes brasileiros.

O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

A Seleção recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h.

*Com informações do ge