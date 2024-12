Locutor mais técnico e premiado do Brasil, Almir Cambra vai narrar montarias do Votu International Rodeo

Cambra revela que esta será sua primeira em Votuporanga e garante que levará à arena a mesma seriedade, postura e dedicação com que se dedica a cada novo desafio.

O locutor mais técnico e premiado do Brasil, Almir Cambra, está confirmado como narrador oficial do Votu International Rodeo, evento que promete fazer história ao marcar o retorno das montarias em touros a Votuporanga após anos de espera.

Organizado pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura de Votuporanga, o Votu International Rodeo será de 8 a 11 de maio de 2025, no Centro de Eventos Helder Galera. Maiara & Maraísa, Bruno & Marrone, Luan Pereira, Diego & Arnaldo, Netto DJ e Zé Neto & Cristiano são as atrações musicais que agitarão o público nos quatro dias. A entrada para a pista é gratuita, mas os camarotes seguem à venda.

Com quase 35 anos de carreira, Cambra possui um estilo único de narração, sempre atento à performance do animal e do atleta, mesclando perfeitamente técnica e emoção – duas das principais características que o consolidaram como um dos maiores locutores de rodeio do Brasil.

Apesar de viajar o país a trabalho, Almir revela que esta será sua primeira vez narrando em Votuporanga e garante que levará à arena a mesma seriedade, postura e dedicação com que se dedica a cada novo desafio.

“É uma grande honra a confiança que o Tercio e a Rosana Miranda depositaram em meu trabalho. Darei o meu máximo, como sempre, para garantir que tudo aconteça da melhor forma possível, emocionando o público a cada montaria. Estou muito feliz por eles realizarem esse sonho e por contribuírem ainda mais pela valorização do nosso esporte”, explica o narrador.

Rodeio internacional

Com um total de R$ 215 mil em premiação, um dos maiores valores já oferecidos na história, o Votu International Rodeo será palco de disputas intensas entre os melhores cowboys da atualidade e as boiadas mais desafiadoras do país.

Na briga pelo prêmio, estarão competidores da Associação de Campeões do Rodeio (ACR), Ekip Rozeta, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams e Circuito Rancho Primavera (CRP), além de cowboys que virão dos Estados Unidos.

A competição internacional será em um formato inédito de times, com cada campeonato enviando cinco cowboys a Votuporanga. “Esse prêmio é uma maneira de continuar nossa luta pela valorização do rodeio, algo em que acreditamos desde o início. Todos os profissionais, do cowboy ao tropeiro, merecem ser reconhecidos. E é isso que acontecerá no evento”, explica Tercio Miranda, proprietário do Grupo Tercio Miranda.

Atrações e estrutura

Após as montarias em touros, a diversão continua com grandes shows no palco. Na quinta-feira (08/05), Maiara & Maraísa abrirão o evento com sua marca registrada. Na sexta-feira (09/05), Bruno & Marrone trarão clássicos e novos sucessos. No sábado (10/05), Luan Pereira, Diego & Arnaldo e Netto DJ agitarão a noite. E no domingo (11/05), Zé Neto & Cristiano encerrarão a programação.

Com mais de 200 mil m², o Centro de Eventos Helder Galera oferece uma infraestrutura completa para a realização do Votu International Rodeo, incluindo arquibancadas espaçosas, banheiros, calçamento, iluminação, vagas de estacionamento e um pavilhão coberto de quase 6 mil m².

Para tornar o evento ainda mais completo, o Grupo Tercio Miranda montará uma estrutura removível de alto nível: camarotes que proporcionarão uma experiência única, megapalco com telões de LED, jogos de luz e interatividade, tendas, arena, boate, parque de diversões, banheiros, praça de alimentação coberta e muito mais.

“Pensamos em tudo para que cada detalhe, desde a infraestrutura até as atrações, proporcione ao público momentos inesquecíveis. Nosso compromisso é garantir que todos vivam o rodeio em sua essência, com muito conforto e diversão, em um ambiente inovador e acolhedor”, diz Rosana Miranda, também proprietária do Grupo Tercio Miranda.

Camarotes

Os camarotes estão à venda no escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, número 2451, em Votuporanga. Também é possível adquiri-los pelo celular (17) 99741-6233. Mais informações serão divulgadas em breve.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3