Secretaria de Cultura e Turismo abre inscrições para curso gratuito de Bordado: Bordando e Tecendo a Arte no Meio Rural

Aulas serão realizadas no Parque da Cultura; início em março de 2025 e vagas são limitadas.

Para quem está buscando oportunidade de aprendizagem, tanto para o mercado profissional quanto para conhecimento próprio e familiar, o momento é de aproveitar as inscrições abertas do curso gratuito de Bordado. E quem ainda não conhece o assunto é mais uma razão para realizar a capacitação, o aluno inscrito neste curso aprenderá os procedimentos para a realização de bordados livres, desde a execução de bainhas abertas e acabamentos até a criação de peças completas, contribuindo para a expressão criativa e o desenvolvimento de habilidades artísticas no meio rural.

O curso é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e Conselho Municipal de Turismo de Votuporanga (Comtur), previsto para ser realizado na Sala de Oficinas, integrada ao Parque da Cultura, de 11 de março a 23 de julho, das 13h às 17h, podem se inscrever a população em geral, maiores de 18 anos.

Material necessário: 1 tesoura para bordado e 1 descosedor (reponsabilidade do participante). O restante do material será fornecido pelo SENAR/SP. As Inscrições são limitadas enquanto houver vagas disponíveis, através do link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/70/capacitacao-bordando-e-tecendo-a-arte-no-meio-rural/ e os documentos necessários para matrícula são RG e CPF, originais.

Este curso é ideal para quem tem interesse em bordado e deseja aprender técnicas de bordado livre para criar peças artísticas e exclusivas. Se você gosta de trabalhar com as mãos, tem paixão por artesanato e quer explorar sua criatividade no meio rural, este curso oferece o conhecimento necessário para dominar pontos, acabamentos e a confecção de diversas peças, permitindo que você desenvolva suas habilidades e crie obras de arte únicas.

Ainda aborda conceitos históricos e técnicas do bordado livre, com foco em sua aplicação no meio rural; tipos de pontos de bordado e como utilizá-los para criar efeitos e texturas nas peças; como fazer bainhas abertas e acabamentos perfeitos, garantindo a durabilidade e o acabamento de cada trabalho; técnicas de confecção de peças, desde o planejamento até a finalização de bordados artísticos; como combinar diferentes pontos e técnicas para a criação de peças exclusivas e de alta qualidade; o uso de materiais e ferramentas adequadas para o bordado, otimizando o resultado; como aplicar práticas sustentáveis no bordado e na escolha de materiais no contexto rural.

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, enfatiza o quão é importante a população aproveitar sempre as capacitações oferecidas gratuitamente pela Prefeitura. “Assim como outras pastas municipais, a nossa Secretaria também está sempre oportunizando cursos sem custo algum à população com o intuito de aprimoramento e, às vezes, até mesmo mostrar para as pessoas áreas que elas não têm conhecimento, onde despertam interesse, inscrevem-se e a partir de uma simples curiosidade descobrem uma ótima oportunidade e fazem disso um diferencial na sua vida. E um aspecto muito bacana também dos cursos é que na maioria das vezes são promovidos com o apoio de parceiros como Sindicatos, Conselhos Municipais, Secretarias Estaduais, entre outros, o que nivela ainda mais o aprendizado e reforça o currículo”.

Esclarecimentos de dúvidas podem ser obtidos na Secretaria da Cultura e Turismo pelo telefone (17) 3405-9670. E, para mais informações sobre novos cursos gratuitos baixe o aplicativo “Conecta Votuporanga”, disponível para Android e iOS, clicando no link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download e siga também nossas redes @prefvotuporanga.