Dupla é presa por contrabando em rodovia de Votuporanga

O flagrante das mercadorias sem comprovação legal da procedência, ocorreu após abordagem de rotina da Polícia Rodoviária na Rodovia Péricles Bellini (SP-461).

Uma fiscalização de rotina da Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Votuporanga/SP, resultou na prisão de dois moradores de Cardoso/SP, suspeitos de contrabando, na manhã desta quarta-feira (15.abr).

De acordo com o apurado, em decorrência da Operação Impacto, policiais rodoviários realizavam fiscalização de rotina no km 123 da rodovia, quando abordaram um veículo Fiat/Toro.

Em seguida, durante fiscalização os policiais encontraram diversos produtos de origem estrangeira sem documentação fiscal. Ao todo, foram apreendidos: roteadores, perfumes, eletrônicos, acessórios, azeite, bicicletas elétricas, além de aparelhos celulares. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 17,8 mil.

Questionados, os suspeitos, que possuíam antecedentes criminais por infrações relacionadas ao trânsito, não apresentaram qualquer comprovação legal da procedência das mercadorias.

A dupla, os produtos e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia Federal de Jales/SP. Os indivíduos foram ouvidos e liberados. A mercadoria permaneceu apreendida.