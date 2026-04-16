Paraná Pesquisas: Tarcísio tem 47,8% e Haddad, 33,1% em SP no 1º turno 

Levantamento indica vantagem do atual governador e consolida polarização com o principal nome da oposição no estado.
Na disputa pelo governo de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição, saiu na frente. Segundo o levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira (16.abr), Tarcísio tem 47,8% das intenções de voto em um cenário estimulado de primeiro turno.
Em segundo lugar aparece o ex-ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad (PT), com 33,1%. A pré-candidatura do professor, que já foi prefeito da capital paulista, foi a escolha da gestão petista para o Estado de São Paulo, e desponta como o principal nome do campo progressista.
O terceiro lugar ficou com Paulo Serra (PSDB), que recebeu 4,6% das intenções de voto. Ex-prefeito de Santo André, cidade da região metropolitana de São Paulo, o tucano tem feito pré-campanha apresentando-se como terceira via.
Completando a simulação, em quarto lugar aparece o deputado federal Kim Kataguiri (Missão), com 3,5%.
Neste cenário, a porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 4,4%. Brancos ou nulos somaram 6,7% das respostas.
O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 14 de abril de 2026, com 1600 entrevistas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-00378/2026.
Segundo turno
A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre um possível embate direto entre Tarcísio e Haddad. Neste cenário de segundo turno, o governador tem 53,4%. O ex-ministro recebeu 37,3%.
Os que não souberam ou não quiseram responder representam 3,5%. Votos brancos e nulos chegaram a 5,8% das respostas.
Considerando este cenário, a pesquisa também trouxe um comparativo com os resultados de fevereiro de 2026. Em cerca de dois meses, as intenções de voto de Tarcísio caíram 5,3 pontos percentuais. Enquanto isso, a porcentagem de Haddad cresceu 4,9 pontos.
Avaliação
Os participantes do estudo também responderam sobre sua satisfação com a gestão de Tarcísio de Freitas. Enquanto 64,9% do eleitorado paulista aprova o governo, 31,4% desaprova.
Na avaliação qualitativa, 47,3% classificam a administração como ótima ou boa, 28,6% como regular e 22,6% como ruim ou péssima.
Pesquisa para governador de São Paulo – Paraná Pesquisas (Abril de 2026)
Espontânea
- Não sabe/não opinou: 62,6%
- Ninguém/Branco/Nulo: 4,9%
- Tarcísio de Freitas: 22,9%
- Fernando Haddad: 8,3%
- Geraldo Alckmin: 0,5%
- Kim Kataguiri: 0,2%
- Paulo Serra: 0,1%
- Outros nomes citados: 0,6%
Estimulada – Cenário 1
- Não sabe/Não opinou: 4,4%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6,7%
- Tarcísio de Freitas: 47,8%
- Fernando Haddad: 33,1%
- Paulo Serra: 4,6%
- Kim Kataguiri: 3,5%
Estimulada – Cenário 2
- Não sabe/Não opinou: 3,5%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5,8%
- Tarcísio de Freitas: 53,4%
- Fernando Haddad: 37,3%
Rejeição – Entrevistados puderam citar mais de um nome
- Não sabe/não opinou: 10,2%
- Poderia votar em todos: 6,9%
- Fernando Haddad: 42,9%
- Tarcísio de Freitas: 27,2%
- Kim Kataguiri: 17,5%
- Paulo Serra: 17,3%
*Com informações da Exame