Cabo da Polícia Militar morre após passar mal em academia de Votuporanga 

O policial militar Ronaldo Neves, que tinha 20 anos de serviços prestados à corporação paulista, passou mal enquanto se exercitava em uma academia localizada no bairro Pozzobon. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (5), em Fernandópolis/SP.

O Cabo PM Ronaldo Rodrigo de Souza Neves, integrante da Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), faleceu nesta quinta-feira (4.jun), após sofrer um mal súbito durante a prática de atividade física em seu dia de folga ao lado da esposa em uma academia no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP. Ele passou mal durante o treino, desmaiou, foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas acabou vindo a óbito.

Com 20 anos de dedicação à Polícia Militar do Estado de São Paulo, o policial construiu uma trajetória marcada pela coragem, profissionalismo e compromisso com a missão de servir e proteger a sociedade.

De acordo com a corporação, o Cabo Ronaldo exerceu suas funções com lealdade, disciplina e espírito de companheirismo, sendo reconhecido pelos colegas de farda pelo comprometimento diário com a segurança pública.

Em nota, o 16º BPM/I manifestou profundo pesar pela perda e prestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de trabalho, desejando força neste momento de dor: “Missão cumprida, guerreiro. Seu legado permanecerá eternamente em nossas fileiras.”

A unidade destacou ainda que o policial deixa um legado de honra, respeito e dedicação à carreira militar, sendo lembrado como exemplo dentro da instituição.

A Polícia Militar decretou luto oficial e prestou homenagens ao cabo, reforçando o reconhecimento por sua trajetória e serviços prestados ao Estado de São Paulo.

O sepultamento do policial militar ocorreu na tarde desta sexta-feira (5), em Fernandópolis/SP, sob grande comoção de familiares e companheiros de farda, que prestaram homenagens.