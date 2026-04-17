Natielle Gama cobra fiscalização do Conselho Tutelar no entorno de escola 

O pedido da vereadora foi motivado por relatos de situações consideradas preocupantes envolvendo alunos nas proximidades da Escola Estadual Prof. Cícero Barbosa Lima Júnior.

A vereadora Natielle Gama (Podemos) protocolou solicitação ao Conselho Tutelar de Votuporanga/SP para intensificar a fiscalização nas imediações da Escola Estadual Prof. Cícero Barbosa Lima Júnior. O pedido foi motivado por relatos de situações consideradas preocupantes envolvendo alunos nas proximidades da unidade, inclusive durante o período diurno.

No documento, a parlamentar destaca que o cenário exige atuação imediata dos órgãos de proteção, reforçando a necessidade de presença constante e ações preventivas para garantir a segurança no ambiente escolar.

A solicitação inclui fiscalização frequente, adoção de medidas cabíveis e, se necessário, atuação integrada com a Polícia Militar e demais órgãos da rede de proteção.