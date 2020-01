Barco afunda durante temporal no Rio Grande

O acidente aconteceu em Santa Clara d’Oeste (a 120,4 Km de Votuporanga).

Uma embarcação teria afundado no final da tarde desta quinta-feira, dia 2, durante um temporal em um clube em Santa Clara, região de Santa Fé do Sul. Ainda não existem informações de quantas pessoas estavam no barco.

Homens do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas no início da noite de quinta-feira, mas nada foi encontrado. Na manha desta sexta-feira eles retomaram as buscas.

Preliminarmente uma pessoa que estava em um Jet Ski teria visto o barco afundando e voltou à margem para pedir ajuda.