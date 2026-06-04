DISE prende traficante e apreende maconha em Votuporanga 

F.A.S.M., de 31 anos, foi preso em casa na Augusto Sasso, no bairro Chácara Aviação; droga renderia até 110 porções.

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) prendeu nesta quarta-feira (3.jun), um indivíduo de 31 anos, por tráfico de drogas no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, após o recebimento de informações sobre suposto envolvimento de F.A.S.M., morador da Rua Augusto Sasso, com o tráfico de drogas, agentes vinculados à Delegacia Especializada passaram a monitorá-lo. O alvo já era conhecido nos meios policiais pela prática do crime de roubo.

Durante a investigação, os policiais civis constataram movimentações compatíveis com o tráfico de drogas, dirigindo-se ao endereço, onde tiveram entrada no imóvel autorizada pela companheira do suspeito.

Em buscas pelo local, os agentes localizaram meio tijolo de maconha, que após fracionado renderia cerca de 110 porções para venda a usuários, além de um telefone celular que passará por perícia técnica do Instituto de Criminalística (IC).

Já F.A.S.M., foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, e colocado à disposição da Justiça.