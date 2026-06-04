Motociclista ferido em acidente com ônibus escolar é transferido para o Hospital de Base

R.C.S., de 19 anos, foi socorrido na tarde de segunda-feira (1º), no pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, logo após o acidente da zona sul, onde permaneceu até a manhã desta quarta-feira (3), quando foi transferido para o hospital rio-pretense.

O motociclista de 19 anos, ferido em um grave acidente de trânsito envolvendo um ônibus escolar, registrado na tarde de segunda-feira (1º.jun), na zona sul de Votuporanga/SP, foi transferido para o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP, na manhã desta quarta-feira (3).

De acordo com o apurado, por volta das 15h45, R.C.S., trafegava de motocicleta pela Avenida Francisco Bueno Baeza, quando no cruzamento com a Rua Miguel Andreu, colidiu contra um ônibus escolar que pertence à Prefeitura de Cosmorama/SP, que teria desrespeitado a sinalização de trânsito e avançado o PARE, interceptando a motocicleta e causando a colisão.

Com a violência do impacto, o jovem sofreu ferimentos graves, sendo socorrido no pronto-socorro da Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos até às 7h26, desta quarta-feira, quando foi transferido para o hospital rio-pretense. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

O caso está sob a responsabilidade da Polícia Civil de Votuporanga, que abriu uma investigação para apurar todas as circunstâncias e definir as responsabilidades do ocorrido.