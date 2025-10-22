Docentes participam de formação sobre elaboração de avaliações adaptadas

Atividade foi conduzida pela Profa. Ma. Giovana Regina da Silva Cristante, no Laboratório Didático-Pedagógico da Unifev.

No último sábado (18.out), a Unifev promoveu a formação “Como Elaborar Avaliações Adaptadas”, voltado aos docentes da graduação. A atividade foi conduzida pela Profa. Ma. Giovana Regina da Silva Cristante, no Laboratório Didático-Pedagógico, e teve como objetivo aprimorar as práticas pedagógicas com foco na inclusão e na personalização das avaliações conforme as necessidades dos alunos.

O evento foi promovido pelo Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Docente (Nadd). Segundo o coordenador do Nadd e do curso de Pedagogia da Unifev, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, “ações como esta são fundamentais para que nossos docentes possam oferecer avaliações mais inclusivas e justas, respeitando as diferentes formas de aprendizagem de cada aluno e fortalecendo a qualidade do ensino na graduação”.

Durante o encontro, os participantes discutiram estratégias e metodologias que possibilitam tornar o processo avaliativo mais acessível e equitativo, garantindo que todos os estudantes tenham a oportunidade de demonstrar seus conhecimentos de forma adequada.