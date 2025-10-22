Dr. Leandro se afasta da Câmara e assume a Secretaria da Administração 

A despedida ocorreu durante a 37ª sessão ordinária da Casa de Leis, desta segunda-feira (20); já na manhã desta terça-feira (21), o vereador licenciado foi empossado secretário pelo prefeito Jorge Seba (PSD), substituindo Miguel Maturana Filho, que passará a ocupar o cargo de superintendente adjunto da Saev Ambiental.

Na manhã desta terça-feira (21.out), o vereador licenciado Dr. Leandro (PSD) foi empossado pelo prefeito Jorge Seba (PSD) como novo titular da Secretaria da Administração da Prefeitura de Votuporanga/SP, substituindo Miguel Maturana Filho, que passará a ocupar o cargo de superintendente adjunto da Saev Ambiental.

Antes, porém, durante a 37ª sessão ordinária da Câmara, na noite desta segunda-feira (20), o então vereador, conforme antecipado pelo Diário, se despediu dos colegas, afirmando que não se tratava de um adeus, e sim, um até breve.

“Hoje deixo a Câmara Municipal com o sentimento de que estou atendendo a um chamado para servir a um bem maior. Foram dez meses de muito trabalho e dedicação, em que procurei honrar, com seriedade e compromisso, a confiança dos 1.133 votos que me trouxeram até aqui. A cada cidadão e cidadã que acreditou no nosso projeto, deixo o meu mais sincero agradecimento”, disse o Dr. Leandro ao ocupar à tribuna.

Em seguida, o vereador recordou projetos que apresentou e foram aprovados durante o seu mandato, como a lei que autorizou a venda de bebidas nos food trucks; a lei que instituiu a execução dos hinos do Brasil e de Votuporanga em eventos oficiais; e a lei que proíbe a adultização e a sexualização precoce de crianças e adolescentes no município.

“Essas conquistas representam o resultado de um mandato de diálogo, trabalho e compromisso com a população. Não deixo a política, apenas mudo de trincheira. Continuarei servindo à cidade com o mesmo compromisso de sempre, agora dentro da estrutura administrativa. Por isso, não é um adeus, é um até logo”, concluiu Dr. Leandro.

Durante a posse como secretário, Dr. Leandro prometeu dedicação, diálogo e trabalho à frente da nova função, agora no Poder Executivo.

Por sua vez, o prefeito Jorge Seba desejou as boas-vindas ao novo secretário e agradeceu aos envolvidos no rearranjo: “Essas alterações na administração têm como objetivo somar ainda mais conhecimentos e experiências à nossa equipe. Leandro e Miguel já são profissionais que conhecem a fundo o funcionamento da Prefeitura e, assumindo novos postos, poderão contribuir de maneira ainda mais efetiva com os projetos e serviços voltados à população. Aproveito para agradecer ao Salvador Castequini Neto pelo trabalho dedicado à Prefeitura, especialmente à frente da Secretaria de Obras, e desejar sucesso em sua nova etapa. São mudanças que reforçam nosso compromisso com uma gestão eficiente, transparente e voltada para resultados concretos”.

Quem é Dr. Leandro?

Leandro Vinícius da Conceição é formado em Direito pela Unifev e possui pós-graduação em Administração Pública. Iniciou sua trajetória na administração pública ainda jovem e já atuou em órgãos municipais e estaduais, incluindo a Prefeitura de Votuporanga, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a DERSA e o IMESP. Também coordenou o Procon de Votuporanga e exercia mandato como vereador na Câmara Municipal.

Vaga aberta na Câmara

Com o afastamento de Dr. Leandro, a Câmara Municipal abre os trâmites para empossar o suplente da legenda, neste caso, o ex-vereador Mehde Meidão (PSD), que terá até 15 dias para assumir a cadeira no Poder Legislativo votuporanguense.