MKTPlace Day 2026 reúne cerca de 600 participantes e movimenta ecossistema do e-commerce de Votuporanga

Com apoio do Sebrae-SP, evento fortalece pequenos negócios e impulsiona a atuação regional no comércio eletrônico.

O MKTPlace Day 2026 foi realizado nesta terça-feira (5.mai), em Votuporanga, e reuniu cerca de 600 participantes entre empreendedores, especialistas e empresas da região em uma imersão voltada ao fortalecimento das vendas em marketplaces. Com foco em estratégias práticas para o comércio digital, o evento marcou sua primeira edição no Noroeste Paulista e contou com apoio do Sebrae-SP.

Durante cinco horas de programação, das 14h às 19h, os participantes acompanharam conteúdos técnicos sobre posicionamento, anúncios, métricas, logística, gestão de catálogo e estratégias de escala nos principais canais digitais. A iniciativa teve como objetivo aproximar pequenos e médios negócios das ferramentas necessárias para ampliar presença online e aumentar a competitividade.

“Estou muito feliz em ver essa quadra cheia, muito obrigada William por ter aceito o convite para vir a Votuporanga e trazer esse evento para a nossa região. Esse é um evento que o Sebrae-SP apoia e acredita nos resultados que ele pode levar aos empreendedores”, disse Iroá Arantes gerente regional do Sebrae-SP.

O encontro contou com especialistas de grandes plataformas de marketplace, como Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, TikTok Shop e Carrefour Marketplace, que compartilharam tendências e orientações práticas para quem já atua ou deseja ingressar no ambiente digital.

O Sebrae-SP participou com uma comitiva de dez empresas da região, além de promover um painel com empresários locais que atuam no comércio eletrônico. Entre as empresas apoiadas estiveram Anchor Commerce, WTS Car Care, RR Distribuidora, Zinn Company, Futuretech Innovators Ltda, Convix Elevando Vendas, Cunha Mel Gourmet, Agência Ressalta, Votuciclo e Vilage Marcas e Patentes.

No painel do Sebrae-SP, os empresários Marinaldo de Souza, da Maraka Interiores, e Heitor Alves de Souza, da Top Sofás e Top Compras, apresentaram experiências práticas sobre crescimento e consolidação nos marketplaces, compartilhando desafios e estratégias adotadas em suas trajetórias.

“Essa é a nossa primeira edição aqui na cidade de Votuporanga, aproveitem bastante e a ideia sempre foi essa, trazer o público tanto de Votuporanga como da região, fomentando o comércio eletrônico aqui na cidade. O nosso propósito de existir é sempre gerar aprendizados e conexões por onde a gente passa”, disse William Israel, do ExpoEcomm organizador do MKTPlace Day.

A proposta do evento foi oferecer conteúdo direto e aplicável à rotina empresarial, contribuindo para reduzir o tempo de estruturação de operações competitivas no ambiente digital. Em um cenário de crescimento acelerado das vendas online, a qualificação técnica foi destacada como fator essencial para ampliar resultados e acessar novos mercados.

“É um esforço muito grande trazer grandes marcas aqui para a cidade. Então aproveite esse momento, interaja com essa área de exposição para que vocês possam também fazer boas conexões”, completou William.

Próximas edições

O circuito MktPlace Day segue ao longo de 2026, com novas edições já confirmadas em outras regiões do país. A próxima parada será em Maringá (PR), no dia 11 de agosto, reunindo empreendedores e especialistas do Norte do Paraná, seguida por Uberlândia (MG), no dia 17 de novembro, fortalecendo a conexão entre negócios e inovação no Triângulo Mineiro.