Mirassol se torna o melhor estreante do Brasileirão na era dos pontos corridos 

Leão consegue o feito com nove rodadas de antecedência e tenta ser o primeiro a ir à Libertadores.

Com sobras, o Mirassol se tornou o melhor estreante do Brasileirão em toda a era dos pontos corridos (desde 2003). A vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo, elevou o time à marca dos 52 pontos.

Com isso, ultrapassou o recordista de até então, o Barueri, e conseguiu o feito com nove rodadas de antecedência. O time da grande São Paulo havia feito 49 pontos em 2009, com um aproveitamento de 42% em 38 partidas. O Leão caipira soma 52 pontos em 29 jogos, um aproveitamento de 59%.

Outra conquista que o Leão busca alcançar é a de ser o terceiro estreante a conseguir vaga para uma competição internacional. Apenas Grêmio Barueri e Cuiabá se classificaram em sua primeira participação no Brasileirão. Ambos foram à Sul-Americana. Com a quarta posição, o Mirassol está em zona de Libertadores, com passaporte direto para a fase de grupos. O feito seria inédito.

Por outro lado, outros dois caçulas, Brasiliense e Ipatinga, foram rebaixados e voltaram à Série B em sua temporada de estreia.

Buscando ampliar o recorde de pontos, o Mirassol visita o lanterna Sport neste sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da Série A.

Caçulas do Brasileirão nos pontos corridos

Mirassol (2025) : 52 pontos e 59% de aproveitamento em 29 jogos (4°)

Barueri (2009) : 49 pontos e 42% de aproveitamento em 38 jogos (11°)

Cuiabá (2021) : 47 pontos e 41% de aproveitamento em 38 jogos (15°)

Brasiliense (2005) : 41 pontos e 33% de aproveitamento em 44 jogos (lanterna)

Ipatinga (2008) : 35 pontos e 31% de aproveitamento em 38 jogos (lanterna)

*Com informações do ge