Prazo para tirar ou regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira 

Data final inclui emissão do primeiro título, transferência e regularização. Atendimento pode ser feito no Cartório Eleitoral de Votuporanga, das 9h às 17h, ou no site do TSE.

O prazo para regularização do título de eleitor termina nesta quarta-feira (6.mai). Brasileiros com pendências devem resolver a situação para garantir o direito de voto nas eleições de 2026.

O primeiro turno das eleições está marcado para o primeiro domingo de outubro, no dia 4. Eventual segundo turno será realizado no dia 25 do mesmo mês.

A situação eleitoral pode ser consultada de forma rápida e gratuita pela internet, no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O acesso deve ser feito pelo menu “consultas“, na opção “situação do título”. É necessário informar o número do título, o CPF ou o nome completo e a data de nascimento.

Tire suas dúvidas

Quais documentos são necessários para tirar o título?

documento oficial de identificação com foto (como carteira de identidade, carteira de trabalho ou passaporte)

comprovante de residência recente

comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano do alistamento

Caso o título apresente alguma irregularidade é preciso seguir o seguinte passo a passo. Confira:

Acesse o Autoatendimento Eleitoral.

Vá até a opção “Regularizar título cancelado”

Preencha o formulário e envie os documentos solicitados

Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo “Autoatendimento Eleitoral”, na opção “Acompanhe uma solicitação”

De acordo com o TSE, o cancelamento do título se aplica a quem não participou de eventual revisão do eleitorado ocorrida no município do domicílio eleitoral, não votou, não justificou e não pagou as multas referentes à ausência em três eleições consecutivas, incluindo turnos e pleitos suplementares, entre outras situações.

O prazo também vale para quem vai tirar o título pela primeira vez. Jovens que desejam participar das eleições de 2026 podem fazer a solicitação a partir dos 15 anos de idade, desde que completem 16 anos até o dia do primeiro turno da eleição, em 4 de outubro.

Através do portal do TSE, os eleitores podem emitir certidões, atualizar dados cadastrais, fazer pagamentos de multa eleitoral e obter orientações para regularizar o título, caso haja alguma inconsistência.

O Cartório de Votuporanga, que engloba outros municípios, como: Álvares Florence, Valentim Gentil e Parisi, atenderá em horário especial neste último dia de regularização, das 9h às 17h.

O atendimento ocorrerá por ordem de chegada, respeitando as prioridades legais. A orientação é para que os eleitores não deixem para a última hora, evitando filas e garantindo a regularização dentro do prazo.

A 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga/SP fica em frente à Praça da Matriz, na Praça Fernando Costa, nº 3355, ao lado do Novo Cine Votuporanga.