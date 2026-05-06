Prazo para tirar ou regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira 

Data final inclui emissão do primeiro título, transferência e regularização. Atendimento pode ser feito no Cartório Eleitoral de Votuporanga, das 9h às 17h, ou no site do TSE.
O prazo para regularização do título de eleitor termina nesta quarta-feira (6.mai). Brasileiros com pendências devem resolver a situação para garantir o direito de voto nas eleições de 2026.
O primeiro turno das eleições está marcado para o primeiro domingo de outubro, no dia 4. Eventual segundo turno será realizado no dia 25 do mesmo mês.
A situação eleitoral pode ser consultada de forma rápida e gratuita pela internet, no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O acesso deve ser feito pelo menu “consultas“, na opção “situação do título”. É necessário informar o número do título, o CPF ou o nome completo e a data de nascimento.
Tire suas dúvidas
Quais documentos são necessários para tirar o título?
- documento oficial de identificação com foto (como carteira de identidade, carteira de trabalho ou passaporte)
- comprovante de residência recente
- comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano do alistamento
Caso o título apresente alguma irregularidade é preciso seguir o seguinte passo a passo. Confira:
- Acesse o Autoatendimento Eleitoral.
- Vá até a opção “Regularizar título cancelado”
- Preencha o formulário e envie os documentos solicitados
- Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo “Autoatendimento Eleitoral”, na opção “Acompanhe uma solicitação”
De acordo com o TSE, o cancelamento do título se aplica a quem não participou de eventual revisão do eleitorado ocorrida no município do domicílio eleitoral, não votou, não justificou e não pagou as multas referentes à ausência em três eleições consecutivas, incluindo turnos e pleitos suplementares, entre outras situações.
O prazo também vale para quem vai tirar o título pela primeira vez. Jovens que desejam participar das eleições de 2026 podem fazer a solicitação a partir dos 15 anos de idade, desde que completem 16 anos até o dia do primeiro turno da eleição, em 4 de outubro.
Através do portal do TSE, os eleitores podem emitir certidões, atualizar dados cadastrais, fazer pagamentos de multa eleitoral e obter orientações para regularizar o título, caso haja alguma inconsistência.
O Cartório de Votuporanga, que engloba outros municípios, como: Álvares Florence, Valentim Gentil e Parisi, atenderá em horário especial neste último dia de regularização, das 9h às 17h.
O atendimento ocorrerá por ordem de chegada, respeitando as prioridades legais. A orientação é para que os eleitores não deixem para a última hora, evitando filas e garantindo a regularização dentro do prazo.
A 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga/SP fica em frente à Praça da Matriz, na Praça Fernando Costa, nº 3355, ao lado do Novo Cine Votuporanga.