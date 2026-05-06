Prefeitura abre licitação e Casa de Apoio a Pacientes Com Câncer de Barretos deve ser fechada 

A primeira investida da administração votuporanguense contra o local que existe desde 2009 ocorreu em novembro do ano passado, contudo, um contrato emergencial estendeu por mais seis meses o funcionamento, ou seja, até o fim de maio. Diárias em pousadas ou hotéis devem ser adquiridas para manter o serviço operacional.

Jorge Honorio

A 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (4.mai), trouxe à tona uma nova investida da Prefeitura para concretizar o fechamento da Casa de Apoio a Pacientes Com Câncer, mantida pelo município, em Barretos/SP.

O primeiro a falar sobre a existência da licitação aberta pela Administração foi o vereador Cabo Renato Abdala (PRD), salientando a importância do local em Barretos, principalmente para os pacientes oncológicos, fragilizados pelo enfrentamento da doença, além de seus acompanhantes, e até os próprios servidores da Prefeitura que à serviço também se valem do ponto de apoio.

A reação foi instantânea por parte do vereador Osmair Ferrari (PL), fortemente contrário ao fechamento da Casa de Apoio a Pacientes Com Câncer, subiu à tribuna e relembrou a necessidade do local em funcionamento visando garantir dignidade às pessoas que travam a batalha contra o câncer.

Na oportunidade, os parlamentares relembraram que a Casa em Barretos existe desde 2009, por uma iniciativa do vereador Mehde Meidão, concretizada na gestão do então prefeito Júnior Marão.

“Estou aqui com a indicação de novembro de 2025, quando houve aquela denúncia, vamos dizer assim, de fechar a Casa de Barretos. Nós fizemos aqui, está aqui a indicação, assinado por todos os senhores vereadores, solicitando para que o prefeito não fechasse a Casa. Portanto, naquela época, ficou mais seis meses, prorrogou o contrato lá na Casa de Barretos, com o senhor proprietário, também com a pessoa que trabalha lá na Casa de Barretos, e agora está findando esse contrato e vai fazer, pelo que a gente viu, vai fechar mesmo, infelizmente, a Casa de Barretos. Tomara que dê certo essa pousada, esse hotel. Eu não acredito, não acredito. Mas é uma decisão exclusiva do prefeito. Quero repetir mais uma vez, a Câmara Municipal não tem culpa nenhuma nesse possível fechamento da Casa de Barretos, pelo contrário. Aqui, a indicação assinada por todos os senhores vereadores, em novembro do ano passado, para que a casa de Barretos continuasse funcionando”, afirmou Osmair Ferrari.

Na prática, o parlamentar se referiu à primeira tentativa de fechar o local, em meados de novembro do ano passado. À época, conforme noticiado pelo Diário, a Prefeitura afirmou que se tratava de um processo de aperfeiçoamento na prestação do serviço que estava em estudo. Salientando que, em hipótese nenhuma, deixaria os pacientes desassistidos.

Em seguida, um contrato emergencial foi assinado pela Prefeitura prorrogando o funcionamento do local até o fim de maio de 2026.

Licitação aberta

A licitação aberta pela Prefeitura busca o registro de preços para contratação de serviços de hospedagem (diária/hotel) para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento oncológico em Barretos, durante o período de 12 meses.

De acordo com o regramento, a exigência é a contratação de 240 serviços de hospedagem em pousada (diária), em apartamento simples, com cama(s) de solteiro, destinado à acomodação de até 2 hóspedes. O apartamento deverá ser equipado com ar-condicionado, TV, frigobar, acesso à internet sem fio (Wi-Fi), e banheiro privativo. A pousada deverá dispor de cozinha comunitária, que poderá ser utilizada para atendimento das necessidades dos hóspedes. Cada diária foi valorada em R$ 140,33 totalizando R$ 33.679,20.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www.votuporanga.sp.gov.br, na plataforma eletrônica: www.bll.org.br, e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Maiores Informações e/ou esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone (17) 3405.9700 – ramais 9843 e 9841.