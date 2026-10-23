DISE desarticula pontos de tráfico de drogas e prende trio em Votuporanga 

Operação Ruptura mobilizou policiais civis da região, apreendeu drogas, arma, munições e dinheiro em imóveis investigados pela especializada.

A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP, com apoio de policiais civis de unidades vinculadas à Delegacia Seccional, deflagrou na manhã desta sexta-feira (23.out) a Operação Ruptura, voltada ao combate ao tráfico de drogas e crimes correlatos.

A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços previamente investigados pela especializada. As diligências foram autorizadas pela Vara Regional das Garantias da 8ª Região Administrativa Judiciária (RAJ), de São José do Rio Preto/SP, após apurações relacionadas à comercialização de entorpecentes e ao modo de atuação dos investigados.

Durante as buscas, os policiais apreenderam quatro porções de maconha, quatro porções de cocaína, uma porção de crack, quatro aparelhos celulares, dezenas de embalagens plásticas utilizadas para acondicionar drogas, dinheiro em espécie, uma faca e um prato com vestígios de entorpecentes, além de um revólver calibre .22, e 67 munições intactas do mesmo calibre.

Os investigados foram conduzidos à sede da DISE, onde a autoridade policial responsável pelo caso, o delegado Rafael Latorre Costa, realizou os procedimentos de polícia judiciária.

Foram presos em flagrante A.A.J.J., de 33 anos, L.E.D., de 29 anos, e A.C.G.O., de 25 anos. Os dois últimos, moradores da Rua Francisco Luís Ferreira, no bairro São João, foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já A.A.J.J. foi autuado por posse irregular de arma de fogo e munições. Após o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial, responderá ao processo em liberdade.

Concluídos os procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.