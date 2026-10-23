Eleições 2026: Votuporanga vai às urnas neste domingo para o 2º turno 

Votação ocorre das 8h às 17h; eleitores devem votar no mesmo local do primeiro turno e apresentar documento oficial com foto. Município também terá transporte coletivo gratuito.

Jorge Honorio

Os eleitores de Votuporanga voltam às urnas neste domingo (25.out) para escolher o próximo presidente da República. A votação será realizada das 8h às 17h em todos os locais eleitorais do município.

Segundo a Justiça Eleitoral, os locais de votação permanecem inalterados em relação ao primeiro turno. A orientação é que os eleitores consultem previamente a zona eleitoral, a seção e o endereço de votação por meio do aplicativo e-Título ou dos canais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O chefe do Cartório Eleitoral, Robson de Oliveira, afirmou que não houve mudanças nos locais de votação nos municípios atendidos pela Zona Eleitoral 147, que abrange um universo de 85.940 eleitores. Confira a descrição abaixo:

Votuporanga: 69.073

Valentim Gentil: 10.162

Parisi: 3.087

Álvares Florence: 3.618

No dia da eleição, será necessária a apresentação de um documento oficial com foto, como RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho. O e-Título também poderá ser utilizado, desde que contenha fotografia do eleitor. O título eleitoral impresso não é obrigatório.

Transporte gratuito

Para facilitar o deslocamento da população, a Prefeitura de Votuporanga disponibilizará transporte coletivo gratuito durante todo o período de votação. Os ônibus circularão com horários semelhantes aos praticados em dias úteis, com operação entre 7h e 17h ou 17h50, conforme a linha.

Os itinerários e horários podem ser consultados no Portal da Prefeitura e no aplicativo Conecta Votuporanga.

Resultado do 1º turno em Votuporanga

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) venceu a disputa presidencial em Votuporanga com 66% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 26,78% da preferência do eleitorado local, totalizando 13.875 votos.

No cenário nacional, Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com 56,1 milhões de votos (47,03%), enquanto Lula alcançou 53,8 milhões (45,16%), levando a definição da Presidência da República para o segundo turno.