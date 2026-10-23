Votuporanguense conhece regulamento da Série A2 na próxima quarta-feira 

CAV será representado pelo presidente Edilberto Fiorentino, Caskinha, em reunião da Federação Paulista de Futebol que deve confirmar formato e calendário da Série A2 de 2027.

Jorge Honorio

O planejamento do Clube Atlético Votuporanguense para a temporada 2027 ganha um capítulo importante na próxima quarta-feira (28.out). A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizará no Edifício Rei Pelé, às 14h30, o Conselho Técnico do Campeonato Paulista da Série A2, reunião que vai definir o regulamento e o calendário oficial da competição.

A Pantera Alvinegra deverá ser representada pelo presidente Edilberto Fiorentino, Caskinha, que já participou do pré-conselho técnico promovido pela entidade em setembro.

A expectativa entre os clubes está concentrada principalmente no formato de disputa. Isso porque a Federação promoveu mudanças na Série A4 para 2027, com a divisão das equipes em grupos regionalizados e regras específicas para utilização de atletas acima da idade limite da categoria. A possibilidade de alterações semelhantes na Série A2 é um dos temas aguardados pelos dirigentes.

Enquanto aguarda as definições da FPF, o Votuporanguense segue avançando na montagem do elenco. O clube já confirmou o retorno do técnico Marcus Viola e definiu o início da pré-temporada para o dia 23 de novembro.

Série A2 promete disputa acirrada

A edição de 2027 reunirá algumas das camisas mais tradicionais do futebol paulista. Entre os 16 participantes estarão Ponte Preta e Velo Clube, rebaixados da Série A1, além dos promovidos Marília e Portuguesa Santista.

Completam a lista Água Santa, Inter de Limeira, Ituano, Linense, Monte Azul, Oeste, Santo André, São José, Sertãozinho, Taubaté, XV de Piracicaba e o Votuporanguense.

A definição do regulamento será fundamental para que os clubes ajustem seus planejamentos esportivos e financeiros. Para a Pantera Alvinegra, o encontro marca oficialmente o início da contagem regressiva para mais uma temporada em busca do acesso à elite do futebol paulista.