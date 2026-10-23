Força Tática captura procurado pela Justiça na zona Oeste de Votuporanga 

Mandado de prisão foi descoberto durante patrulhamento de combate ao tráfico; homem foi levado à Central de Flagrantes e colocado à disposição da Justiça.
Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Força Tática na tarde de segunda-feira (19), na Rua das Aroeiras, no bairro Chácara das Paineiras, na zona oeste de Votuporanga.
De acordo com o apurado, por volta das 17h30, a equipe realizava patrulhamento pela zona Oeste, com foco no combate ao tráfico de drogas e na localização de pessoas procuradas pela Justiça, quando abordou um indivíduo.
Em seguida, durante consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão em desfavor do homem.
O indivíduo foi cientificado da ordem de prisão, informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceu à disposição da Justiça.