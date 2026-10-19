PM captura três procurados pela Justiça em menos de 24 horas em Votuporanga 

Prisões foram realizadas em diferentes regiões da cidade durante ações de patrulhamento preventivo; dois homens cumprirão pena por furto e outro foi localizado pela Força Tática no Cecap II.

A Polícia Militar prendeu três homens procurados pela Justiça em menos de 24 horas em Votuporanga. As capturas ocorreram entre sexta-feira (16.out) e sábado (17), durante ações de patrulhamento realizadas em diferentes pontos da cidade.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 18h de sexta-feira, na Rua dos Eucaliptos. Durante patrulhamento preventivo nas imediações dos locais que recebiam competições dos Jogos Abertos do Interior, os PMs identificaram um homem que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

Segundo a Polícia Militar, a ordem judicial determinava o cumprimento de pena em regime semiaberto e havia sido expedida há mais de dois anos. O suspeito foi abordado e, após consulta aos sistemas policiais, teve sua situação confirmada. Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal.

Pouco depois, por volta das 20h, uma segunda prisão foi realizada no cruzamento das ruas Pernambuco e Oiapoque, nas proximidades da Praça São Bento, na região central da cidade.

Durante patrulhamento da Atividade Delegada, voltado à prevenção de roubos, furtos e outros delitos, os policiais abordaram outro homem procurado pela Justiça. Contra ele havia um mandado para cumprimento de pena de sete meses em regime fechado pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.

Assim como na primeira ocorrência, nenhum objeto ilícito foi encontrado durante a abordagem. Após a confirmação da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, permanecendo à disposição da Justiça.

Força Tática localiza terceiro procurado

Já na noite de sábado (17), uma equipe da Força Tática realizou a terceira captura. O homem foi localizado por volta das 19h30 durante patrulhamento na Rua Venezuela, no bairro Cecap II.

Após a abordagem e consulta aos bancos de dados policiais, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto para cumprimento de pena em regime fechado.

Diante da confirmação, o procurado foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

As três prisões fazem parte das ações de fiscalização e patrulhamento desenvolvidas pela Polícia Militar em Votuporanga, voltadas ao combate à criminalidade e ao cumprimento de determinações judiciais pendentes.