Perseguição policial termina com veículo apreendido e suspeito em fuga em Valentim Gentil

Polícia Ambiental de Votuporanga localizou automóvel suspeito de ser utilizado em furtos de combustível na zona rural; motorista fugiu após bater contra uma construção

Uma perseguição policial terminou com a apreensão de um veículo suspeito de ser utilizado em furtos de combustível na zona rural de Valentim Gentil. A ocorrência envolveu uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Votuporanga e foi divulgada na noite de domingo (11).

Segundo as informações divulgadas, os policiais identificaram um automóvel suspeito de envolvimento em furtos de combustível em propriedades rurais da região. Ao perceber a aproximação da equipe, o motorista iniciou uma fuga, dando origem à perseguição.

Durante a tentativa de escapar, o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra uma construção localizada em uma propriedade rural. Apesar da colisão, conseguiu abandonar o veículo e fugir.

Na vistoria, os policiais encontraram equipamentos e ferramentas que seriam utilizados em arrombamentos. O automóvel também apresentava características de adaptação para o transporte de combustível supostamente furtado.

O veículo e os materiais encontrados foram apreendidos para investigação. Até a divulgação das informações, não havia confirmação da identificação ou prisão do motorista.

O caso deverá ser apurado para esclarecer a possível ligação do automóvel com furtos registrados na região e identificar os responsáveis.

FOTO: Votuporanga Tudo.