Perseguição policial termina com veículo apreendido e suspeito em fuga em Valentim Gentil

Uma perseguição policial terminou com a apreensão de um veículo suspeito de ser utilizado em furtos de combustível na zona rural de Valentim Gentil. A ocorrência envolveu uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Votuporanga e foi divulgada na noite de domingo (11).
Segundo as informações divulgadas, os policiais identificaram um automóvel suspeito de envolvimento em furtos de combustível em propriedades rurais da região. Ao perceber a aproximação da equipe, o motorista iniciou uma fuga, dando origem à perseguição.
Durante a tentativa de escapar, o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra uma construção localizada em uma propriedade rural. Apesar da colisão, conseguiu abandonar o veículo e fugir.
Na vistoria, os policiais encontraram equipamentos e ferramentas que seriam utilizados em arrombamentos. O automóvel também apresentava características de adaptação para o transporte de combustível supostamente furtado.
O veículo e os materiais encontrados foram apreendidos para investigação. Até a divulgação das informações, não havia confirmação da identificação ou prisão do motorista.
O caso deverá ser apurado para esclarecer a possível ligação do automóvel com furtos registrados na região e identificar os responsáveis.
FOTO: Votuporanga Tudo.
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