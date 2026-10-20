Recém-saído da prisão, suspeito de roubo volta a ser preso pela DIG de Votuporanga 

Investigado por assalto no bairro São João tentou fugir ao perceber a presença dos policiais civis. Bicicleta que pode ter sido usada no crime foi apreendida durante a operação.

A Polícia Civil de Votuporanga/SP, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), cumpriu na tarde desta segunda-feira (19.out) um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado pelas iniciais P.S.O.P., investigado por um roubo ocorrido no bairro São João.

De acordo com a investigação, o suspeito teria abordado a vítima e, mediante violência, roubado dinheiro e outros pertences. A partir das diligências realizadas pelos investigadores, foram reunidos elementos que apontaram a possível participação do homem no crime.

Segundo a Polícia Civil, o investigado havia deixado o sistema prisional em agosto deste ano após progressão para o regime aberto. Ele cumpria pena pelo crime de furto e estava submetido a medidas cautelares.

Diante dos elementos obtidos durante a apuração, a autoridade policial responsável pela DIG representou à Justiça pela prisão preventiva do investigado e também por mandado de busca e apreensão domiciliar.

O homem foi localizado nas proximidades da própria residência enquanto andava de bicicleta. Ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir, mas foi alcançado e detido pela equipe.

Após a captura, ele foi conduzido à sede da DIG para os procedimentos de polícia judiciária e, posteriormente, encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Bicicleta foi apreendida

Durante o cumprimento do mandado de busca na residência do investigado, os policiais civis encontraram e apreenderam uma bicicleta com características semelhantes às descritas pela vítima.

Segundo a Polícia Civil, o veículo é apontado como suspeito de ter sido utilizado na ação criminosa.

O inquérito policial segue em andamento para conclusão das investigações e adoção das medidas judiciais cabíveis.