Bebê de 3 meses é encontrada morta com sangramento no nariz em Rio Preto 

Menina foi encontrada desacordada pelos pais em um colchão, que tinha marcas de sangue na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Santa Clara.
Uma bebê de três meses foi encontrada morta com sangramento no nariz na manhã desta sexta-feira (27.mar), no bairro Santa Clara, em São José do Rio Preto/SP.
Segundo o boletim de ocorrência, menina foi encontrada desacordada pelos pais, de 18 e 25 anos, em um colchão, que tinha marcas de sangue.
O corpo da bebê foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A ocorrência foi registrada como morte suspeita sem causa aparente na Central de Flagrantes.
Nesse caso, não há causa imediata ou evidente para a morte, exigindo investigação policial para esclarecer as circunstâncias.