Lingard aparece no BID da CBF e pode estrear pelo Corinthians 

Inglês deve ficar à disposição de Dorival Júnior no duelo com o Fluminense, em 1º de abril, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia-atacante Jesse Lingard teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode fazer sua estreia pelo Corinthians.

A tendência é de que o inglês fique à disposição de Dorival Júnior pela primeira vez no duelo com o Fluminense, em 1º de abril, contra o Fluminense, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista aguardava a aprovação de seu visto de trabalho para ir à Polícia Federal e, em seguida, ser regularizado no BID, algo que aconteceu na tarde desta quinta-feira.

Lingard trabalha com bola no CT Joaquim Grava desde o início do mês e participa das atividades sem restrições ao lado dos demais jogadores do elenco. Ele utilizará a camisa de número 77 no Corinthians.

Revelado na base do Manchester United, Lingard passou a maior parte da carreira no gigante do futebol inglês. Em seu país-natal, o novo reforço do Timão também vestiu as cores do Birmingham City, Brighton, Derby County, West Ham e Nottingham Forest.

Nas duas últimas temporadas, o atacante jogou no Seoul FC, da Coréia do Sul. Por lá, disputou 67 partidas, marcou 19 gols e distribuiu onze assistências.

*Com informações do ge