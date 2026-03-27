Circuito Delas reúne mais de 150 empreendedoras e amplia rede de negócios femininos em Votuporanga 

Evento promovido pela Associação Comercial de Votuporanga em parceria com o Sebrae-SP integrou a programação da Semana Todos por Elas.

Mais de 150 empresárias, empreendedoras e lideranças femininas participaram da 1ª edição do “Circuito Delas”, realizado nesta quinta-feira (26), no Parque da Cultura, em Votuporanga. Promovido pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV), por meio da Rede de Negócios Delas, em parceria com o Sebrae-SP, o evento integrou a programação da Semana Todos por Elas.

A programação incluiu feira de negócios com estandes de expositoras locais, palestras estratégicas, talk show, oficinas práticas, rodada de networking direcionado, coffee break e apresentação cultural. A proposta foi combinar qualificação com troca de experiências entre participantes, ampliando conexões profissionais e possibilidades de parcerias comerciais.

Segundo a gerente regional do Sebrae-SP Iroá Arantes, o evento também simboliza o papel do empreendedorismo feminino no desenvolvimento local. “Temos aqui várias empreendedoras expondo seus produtos, promovendo suas marcas e participando de palestras e talk shows que trazem informação e conexão. O empreendedorismo é uma forma de desenvolvimento pessoal, familiar, econômico e social para a cidade”, afirmou.

A iniciativa marcou ainda a comemoração de um ano da Rede de Negócios Delas, movimento articulado pela ACV que reúne empresárias mensalmente para atividades de capacitação e integração.

De acordo com a presidente da entidade, Natália de Haro, o Circuito Delas foi planejado como uma edição ampliada do encontro. “É um evento especial para celebrar esse primeiro ano da rede. Trouxemos mais palestrantes e experiências para fortalecer a formação e o bem-estar dessas mulheres”, disse.

Entre os destaques da programação estiveram as palestras da executiva Adriana Neves, com atuação na gestão de uma das maiores distribuidoras de bebidas do país, parceira da Ambev, e da empreendedora Edi Loiola, líder do movimento Mulheres no E-commerce, comunidade que reúne mais de 40 mil participantes em todo o Brasil. As apresentações abordaram liderança, gestão e estratégias digitais aplicadas ao crescimento de pequenos negócios.

Ao reunir formação técnica, experiências inspiradoras e espaço para geração de negócios, o Circuito Delas consolidou-se como uma das principais ações regionais voltadas ao fortalecimento da presença feminina no empreendedorismo, com reflexos diretos na economia local e na articulação de novas redes de colaboração.