Pedreiro morre soterrado enquanto trabalhava em obra em Rio Preto 

Um pedreiro, de 22 anos, morreu soterrado enquanto trabalhava em uma obra no Distrito Industrial Carlos Arnaldo e Silva, em São José do Rio Preto/SP. Segundo informações preliminares fornecidas pela Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h desta quarta-feira (28.mai).

Conforme apurado, Raniel Lopes Pereira, natural de São José dos Basílios/MA, estava trabalhando na construção junto com outro pedreiro quando foi atingido por uma parte da laje que desabou.

Assim que a estrutura desabou, a vítima caiu de uma altura aproximada de cinco metros e foi soterrada. No local, os pedreiros trabalhavam para construir um escritório de uma empresa de construção civil.

As equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer o resgate, que durou cerca de duas horas. A vítima morreu no local e foi retirada dos escombros.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. O outro pedreiro que estava na obra no momento do acidente não ficou ferido.

