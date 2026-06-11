Avião de Estrela d’Oeste cai em Marília

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Gabriel Maloni à esquerda e Henrique Guariente à direita, vítimas de queda de avião em Marília — Foto: Reprodução

Bimotor era ocupado por três pessoas; duas morreram no local do acidente.

Duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Marília/SP, no fim da manhã desta quarta-feira (10.jun). A informação foi confirmada pelas equipes de resgate. Uma terceira vítima foi socorrida e levada ao hospital.

As vítimas que morreram foram identificadas como Gabriel Maloni Mendes da Cruz, de 24 anos, e Henrique Guariente Filho, 47. Os dois eram pilotos de avião, mas era Gabriel quem comandava a aeronave no momento do acidente.

Uma terceira pessoa que estava a bordo, que também é piloto, foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital das Clínicas de Marília.

A vítima, identificada como Pablo Portella Ilwoski, de 28 anos, seguia internada em estado grave até a última atualização desta reportagem.

Segundo a Defesa Civil de Marília e a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto da cidade, o avião decolou por volta das 11h13 e retornava ao mesmo aeródromo quando caiu.

A aeronave caiu em um campo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), ao lado da pista do aeroporto, a cerca de 1 quilômetro do terminal.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio provocado pela queda e realizar o resgate das vítimas. Os corpos de Gabriel Maloni e Henrique Guariente foram encontrados carbonizados.

A aeronave bimotor, com prefixo PT-MDB, é um modelo Beech Aircraft 58, fabricado em 1985, em situação normal de aeronavegabilidade.

O avião pertence ao Grupo Ponzan Alimentos, indústria especializada na fabricação de temperos, molhos, farináceos e conservas. Gabriel Maloni, natural de Jales/SP, era piloto da equipe da empresa.

Em nota oficial, o Grupo Ponzan Alimentos lamentou a morte do funcionário e informou que a aeronave envolvida no acidente pertence à companhia.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Nota oficial do Grupo Ponzan Alimentos

“O Grupo Ponzan Alimentos comunica, com profundo pesar, o falecimento de Gabriel Maloni Mendes da Cruz, piloto que integrava a equipe da empresa e foi vítima de um acidente aéreo envolvendo uma aeronave pertencente ao Grupo, ocorrido nesta quarta-feira, 10 de junho de 2026.

Neste momento de imensa tristeza, toda a família Grupo Ponzan se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho de Gabriel, expressando nossas mais sinceras condolências diante desta perda irreparável.

O acidente também resultou no falecimento de outra pessoa e deixou uma vítima hospitalizada. Manifestamos igualmente nosso respeito, solidariedade e apoio aos familiares e entes queridos de todos os envolvidos.

Até o momento, as causas do acidente não foram oficialmente confirmadas. As circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas pelos órgãos e autoridades competentes, e a empresa acompanha os desdobramentos com atenção, responsabilidade e total colaboração.

O Grupo Ponzan Alimentos está prestando todo o suporte necessário às famílias envolvidas e permanece à disposição para auxiliar integralmente as autoridades competentes durante o processo de investigação.

Neste momento de dor, pedimos respeito à memória das vítimas, aos seus familiares e a todos os envolvidos.”

*Com informações do g1

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