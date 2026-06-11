Força Tática prende traficante e apreende drogas em Votuporanga 

O suspeito foi flagrado na zona norte da cidade. Na ação, os PMs apreenderam 93g de cocaína, 37g de crack, 30g de maconha, além de dinheiro e apetrechos utilizados na traficância.

Um homem foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na zona norte de Votuporanga/SP, nesta terça-feira (9.jun).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando localizaram o indivíduo. Na ação, os PMs apreenderam 93g de cocaína, 37g de crack, 30g de maconha, R$ 248,00 em dinheiro, duas balanças de precisão, dois canivetes com resquícios de drogas e dois aparelhos celulares.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.