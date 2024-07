Briga de bar termina com um morto e outro ferido em Valentim Gentil 

Bruno Eduardo Paiva, de 31 anos, não resistiu e faleceu. A segunda vítima passou por atendimento médico e foi liberada. Assassinos fugiram e são procurados.

Uma briga generalizada nas proximidades de um bar, no bairro Penha, em Valentim Gentil/SP, terminou com um morto e outro ferido na madrugada de sábado (20.jul).

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão teria acontecido nas proximidades do ‘Bar do Lima’, quando, por motivos que serão investigados, a briga resultou em duas pessoas esfaqueadas, sendo Bruno Eduardo Paiva, de 31 anos, e R.S.T., de 32 anos.

A briga teria começado entre mulheres que estavam armadas com garrafas quebradas. Um dos suspeitos de cometer o crime é filho de uma delas, que estava no local. Ele estava acompanhado de um amigo, que também é apontado como agressor.

Em seguida, Bruno Eduardo Paiva e R.S.T., foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, contudo, o quadro de Bruno evoluiu para óbito, por volta das 13h. Já R.S.T., passou por atendimento médico e foi liberado.

Ainda segundo apurado, no bar os policiais foram informados, de que não havia câmeras de monitoramento no estabelecimento e sabiam dar detalhes sobre o episódio. A Polícia Militar iniciou patrulhamento nas imediações para localizar os assassinos, porém, ninguém foi encontrado.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil de Valentim Gentil.